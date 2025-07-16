Giải thích cách tính PNL





Trong giao dịch Futures, PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện có thể gây nhầm lẫn. Tại sao lợi nhuận/lỗ hiển thị khi đang giữ vị thế lại khác với PNL thực tế sau khi đóng vị thế? Bài viết này sử dụng các công thức đơn giản và ví dụ cụ thể để làm rõ sự khác biệt giữa hai loại PNL.

















Sự khác biệt chính giữa PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện nằm ở việc vị thế đã được đóng hay chưa.





PNL chưa thực hiện: Đây là khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ của một vị thế đang mở, thay đổi theo thời gian thực dựa trên biến động giá thị trường. Trên MEXC, PNL chưa thực hiện được tính mặc định dựa trên giá hợp lý. Người dùng có thể lựa chọn cơ sở định giá cho PNL chưa thực hiện trong phần cài đặt vị thế hiện tại.









PNL đã thực hiện: Là khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế phát sinh sau khi vị thế được đóng. Khoản này bao gồm toàn bộ PNL đã thực hiện từ vị thế, bao gồm phí giao dịch, phí Funding và PNL khi đóng lệnh. PNL khi đóng lệnh được tính dựa trên giá thị trường mà hệ thống khớp tại thời điểm đóng vị thế.









Lưu ý: Giá hợp lý được tính dựa trên sự kết hợp giữa giá chỉ số và giá thị trường, và có thể khác với giá mới nhất của hợp đồng. Sự chênh lệch này là một trong những yếu tố có thể gây ra sự khác biệt giữa PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện.









Loại vị thế Công thức tính PNL chưa thực hiện Công thức tính PNL đã thực hiện Long (Giá hợp lý - Giá mở trung bình) x Vị thế x Kích thước (Giá đóng trung bình - Giá mở trung bình) x Vị thế x Kích thước Short (Giá mở trung bình - Giá hợp lý) x Vị thế x Kích thước (Giá mở trung bình - Giá đóng trung bình) x Vị thế x Kích thước









Tại sao lợi nhuận lại giảm sau khi đóng vị thế? Hãy cùng xem một ví dụ với ETHUSDT USDT-M Futures.





Khi nắm giữ vị thế:





Sau khi đóng vị thế:





Thông tin vị thế

Cặp giao dịch: ETHUSDT (Vị thế Long: giá ETH tăng)

Giá mở trung bình: 2,721.18 USDT

Giá hợp lý: 2,723.92 USDT

Giá đóng trung bình: 2,722.91 USDT

Kích thước vị thế: 50 cont (1 cont = 0.01 ETH)

Phí mở lệnh: −0.2722 USDT

Phí đóng lệnh: −0.2722 USDT





PNL chưa thực hiện = (Giá hợp lý - Giá mở trung bình) x Vị thế x Kích thước = (2,723.92 − 2,721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT

PNL chưa thực hiện hiện tại = 1.37 USDT





PNL đã thực hiện = (Giá đóng trung bình - Giá mở trung bình) × Vị thế × Kích thước - Phí giao dịch - Phí Funding = (2,722.91 - 2,721.18) × 50 × 0.01 - (0.2722 + 0.2722) - 0 = 0.3206 USDT

Lợi nhuận thực tế = 0.3206 USDT









Các lý do sau đây có thể khiến PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện khác nhau:





Lý do 1: Khi giá hợp lý chênh lệch so với giá thị trường, sẽ dẫn đến sự khác biệt giữa PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện.





PNL chưa thực hiện được tính mặc định dựa trên giá hợp lý, trong khi PNL đã thực hiện được tính dựa trên giá thị trường thực tế khớp lệnh. Biến động thị trường lớn có thể gây ra sự chênh lệch đáng kể giữa hai mức giá này, dẫn đến khác biệt giữa PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện.





Lý do 2: Khấu trừ phí giao dịch và phí Funding.





Việc đóng vị thế sẽ bị khấu trừ phí, do đó PNL đã thực hiện thực tế sau khi trừ phí có thể khác với PNL chưa thực hiện. Nếu vị thế được giữ qua các kỳ tính phí Funding, phí Funding cũng sẽ được tính.





Lưu ý: Nếu tỷ lệ Funding dương, lệnh Long sẽ trả phí Funding cho lệnh Short. Nếu âm, lệnh Short sẽ trả phí cho lệnh Long.





Lý do 3: Biến động giá theo thời gian thực.





Giá tiền mã hoá phụ thuộc nhiều vào hành vi giao dịch của người dùng. Các lệnh mua hoặc bán lớn có thể gây ra biến động giá thị trường mạnh trong ngắn hạn. Những biến động này có thể khiến PNL hiển thị khi đang giữ vị thế khác với PNL thực tế sau khi đóng vị thế.





Lưu ý:

Cơ chế giá hợp lý giúp giảm thiểu tác động của thao túng thị trường, nhưng PNL đã thực hiện thực tế vẫn phụ thuộc vào giá thị trường tại thời điểm khớp lệnh.

Trong giao dịch Futures, khoản lỗ chưa thực hiện có thể kích hoạt thanh lý, vì vậy việc kiểm soát rủi ro vị thế là rất quan trọng.













Trong giao dịch Futures, tỷ lệ PNL là chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất giao dịch:

Tỷ lệ PNL = (PNL / Ký quỹ ban đầu) × 100%

Ký quỹ ban đầu = (Giá mở trung bình × Hợp đồng × Kích thước) / Đòn bẩy

ROI = PNL chưa thực hiện / Ký quỹ ban đầu

ROI chỉ phụ thuộc vào mức đòn bẩy hiện tại, không bị ảnh hưởng bởi việc tăng hoặc giảm ký quỹ.





Thông tin vị thế

Cặp giao dịch : ETHUSDT (Vị thế Long - ETH tăng giá)

Đòn bẩy : 500x

Hướng : Long (kỳ vọng tăng)

Giá vào lệnh : 2,697.30 USDT

Giá hợp lý theo thời gian thực : 2,703.67 USDT

K ích thước vị thế : 50 hợp đồng

Phí giao dịch = 0.2697 USDT

Phí funding = 0 USDT





Ký quỹ ban đầu = (Giá mở trung bình × Hợp đồng × Kích thước) / Đòn bẩy = (2,697.30 × 50 × 0.01) / 500 = 2.6973 USDT





PNL = PNL chưa thực hiện - Phí giao dịch - Phí Funding = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT





Tỷ lệ PNL = (PNL / Ký quỹ ban đầu) × 100% = (2.9153 / 2.6973) × 100% = 108%





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



