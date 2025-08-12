MEXC Learn tuyển dụng Nhà sáng tạo UGC｜Đồng hành cùng MEXC, phát huy tài năng để định hình thế giới Web3

Bạn đam mê Blockchain, Web3 và tiền mã hoá?





Bạn giỏi nghiên cứu, tư duy logic và sáng tạo nội dung?





Tham gia ngay chương trình Nhà sáng tạo nội dung UGC của MEXC Learn để kết nối cộng đồng đam mê Web3 toàn cầu thông qua sức mạnh của ngôn từ. Cùng chung tay xây dựng nền tảng chia sẻ kiến thức có sức ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá!





Tại đây, bạn có thể phân tích xu hướng ngành, định hình góc nhìn và nhận được cả sự công nhận lẫn phần thưởng thông qua những đóng góp nội dung giá trị.









MEXC Learn là kênh nội dung chính thức của MEXC, cam kết mang đến nội dung chuyên nghiệp, sâu sắc và dễ hiểu cho người dùng trên toàn thế giới. Nội dung cốt lõi bao gồm:





Hướng dẫn đầu tư tiền mã hoá & tài liệu giáo dục

Xu hướng công nghệ blockchain

Nghiên cứu chuyên sâu về các dự án Web3

Phân tích thị trường vĩ mô & góc nhìn về quy định pháp lý

Thảo luận nhanh về chủ đề nóng & phân tích chuyên sâu





MEXC Learn hướng đến trở thành trung tâm tri thức tiền mã hoá hàng đầu toàn cầu, xuất bản nội dung bằng hơn 17 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt, với phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác cao trên toàn thế giới.









Chúng tôi tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung có:





Am hiểu diễn biến thị trường tiền mã hoá, có khả năng tự nghiên cứu & phân tích

Kỹ năng viết tốt, tư duy logic rõ ràng, văn phong chuyên nghiệp

Hiểu biết về các xu hướng chủ đạo, cấu trúc dự án, tokenomics và hệ sinh thái trên chuỗi

(Ưu tiên) Có kinh nghiệm viết nội dung về tiền mã hoá hoặc từng làm trong lĩnh vực truyền thông/nghiên cứu









Các loại nội dung (không giới hạn hình thức):





Nghiên cứu dự án: L1/L2, DeFi, AI, GameFi, v.v.

Phân tích thị trường: BTC/ETH, stablecoin, meme coin, quy định pháp lý

Bài viết giáo dục: Chiến lược giao dịch, dữ liệu trên chuỗi, hướng dẫn sử dụng ví, bảo mật…

Góc nhìn riêng: Bất kỳ nội dung Web3 giá trị nào khác





Hình thức cộng tác:





Gửi bài viết để duyệt & xuất bản trên MEXC Learn

Tác giả có chất lượng nội dung cao có thể được mời hợp tác dài hạn





Bài viết có thể hiển thị tên tác giả, tài khoản X (Twitter), hoặc phần giới thiệu ngắn (≤100 ký tự).





Ưu đãi:





Nhận tiền thưởng Futures dựa trên đánh giá chất lượng của MEXC Learn

Nội dung nổi bật có thể được xuất hiện trên trang chủ MEXC & được quảng bá toàn cầu









Nhằm khuyến khích nội dung gốc chất lượng cao, MEXC Learn sẽ đánh giá từng bài viết dựa trên Điểm nội dung (tối đa 10 điểm) và hiệu suất lưu lượng truy cập trong vòng 7 ngày kể từ khi xuất bản (lượt hiển thị + lượt nhấn). Phần thưởng sẽ được phân bổ tương ứng, tối đa 100 USDT và 100 USDT tiền thưởng Futures bổ sung, tuỳ thuộc vào hiệu suất lưu lượng truy cập. Hai phần thưởng này có thể cộng dồn.









Mỗi bài viết sẽ được đánh giá theo 5 khía cạnh (mỗi khía cạnh tối đa 2 điểm):





Khía cạnh Điểm tối đa Tiêu chí đánh giá Liên quan đến MEXC 2 Nội dung có liên quan đến MEXC, sản phẩm hoặc xu hướng hiện tại không? Góc nhìn có chuyên nghiệp và tích cực không? Tập trung chủ đề 2 Bài viết có xoay quanh từ khóa hoặc chủ đề chỉ định và phân tích chuyên sâu một chủ đề cụ thể không? Rõ ràng & logic 2 Bài viết có cấu trúc tốt, mạch lạc và ngữ pháp rõ ràng không? Tính giáo dục & tiềm năng lan toả 2 Nội dung có dễ hiểu, mang tính thông tin và dễ chia sẻ không? Sáng tạo & độc đáo 2 Bài viết có góc nhìn riêng, sử dụng ví dụ, biểu đồ hoặc so sánh để tăng độ tin cậy không?



Lưu ý: Để đảm bảo các bài viết được chọn phù hợp với trọng tâm nội dung của MEXC, chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng tất cả bài viết dựa trên chất lượng, tính nguyên bản và giá trị mang lại cho người dùng. Trong số những bài đáp ứng yêu cầu cơ bản, chỉ những bài xuất sắc nhất mới được chọn. Sự kiện này không ưu tiên người dùng hoàn thành trước và việc đáp ứng tiêu chí không đảm bảo sẽ được chọn. Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của bạn!











Yêu cầu cơ bản:





Bài viết gốc, lần đầu được xuất bản trên MEXC Learn. Độ dài ít nhất 3,000 từ (bản tiếng Anh).

Phân tích chuyên sâu, góc nhìn độc đáo, mạch logic rõ ràng.





Hạng Điểm Phần thưởng A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A- 8 60 USDT









Yêu cầu cơ bản:





Bài viết gốc, độ dài 1,000-2,000 từ (bản tiếng Anh).

Chính xác và mang tính thông tin, có giá trị giáo dục.





Hạng Điểm Phần thưởng B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Tiền thưởng dựa trên lưu lượng truy cập





Bậc Tiêu chí (trong vòng 7 ngày kể từ khi xuất bản) Tiền thưởng Futures 1 ≥30,000 lượt hiển thị & ≥400 lượt nhấn 100 USDT 2 ≥20,000 lượt hiển thị & ≥200 lượt nhấn 80 USDT 3 ≥10,000 lượt hiển thị & ≥150 lượt nhấn 60 USDT 4 ≥5,000 lượt hiển thị & ≥80 lượt nhấn 50 USDT 5 ≥3,000 lượt hiển thị & ≥40 lượt nhấn 30 USDT









Tất cả bài viết phải ít nhất 80% là nội dung gốc. Nghiêm cấm đạo văn, nội dung tạo bởi AI hoặc viết lại nhiều từ nguồn khác.

Khi được phê duyệt, bài viết sẽ được xuất bản trên MEXC Learn và hiển thị tên tác giả.

Bài viết hạng A có thể được tái xuất bản trên nền tảng cá nhân của tác giả sau 24 giờ kể từ khi được đăng độc quyền trên MEXC Learn.

Tiền thưởng Futures do MEXC phân bổ, có hiệu lực trong 15 ngày. Tiền thưởng có thể dùng làm ký quỹ giao dịch hoặc để khấu trừ phí, thua lỗ và phí Funding trong giao dịch USDT-M Futures. Lợi nhuận tạo ra từ tiền thưởng này có thể rút.









Gửi Email đến submission@mexc.com với các thông tin sau:





Giới thiệu ngắn gọn về bản thân (bao gồm kinh nghiệm liên quan đến tiền mã hoá)

Bài viết mẫu hoặc liên kết nội dung (bất kỳ ngôn ngữ nào, ưu tiên tiếng Anh)

Tần suất dự kiến gửi bài mỗi tháng

Chủ đề nội dung bạn yêu thích (ví dụ: nghiên cứu, bình luận, hướng dẫn, xu hướng…)









Trong một ngành phát triển nhanh như Web3, nội dung chất lượng đóng vai trò then chốt trong việc lan toả tư duy và định hình tương lai.

Bằng cách tham gia đội ngũ Nhà sáng tạo nội dung UGC của MEXC Learn, bạn sẽ cùng cộng tác với các tác giả tài năng toàn cầu để khám phá những xu hướng mới, phân tích chủ đề phức tạp và giúp tri thức về tiền mã hoá trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người.





Dùng tiếng nói của bạn góp phần mang lại minh bạch, chiều sâu và tác động tích cực cho Web3.



