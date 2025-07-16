Nhận lợi nhuận miễn phí với tiền thưởng Futures trên MEXC





Trên sàn giao dịch MEXC, tiền thưởng Futures là một dạng phần thưởng do sàn cung cấp cho người dùng, có thể được sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch Futures hoặc khấu trừ phí giao dịch và phí Funding. Tiền thưởng Futures trên MEXC có các tính năng sau:





Có thể giao dịch: Tiền thưởng Futures chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch Futures, như dùng làm ký quỹ cho các vị thế Futures hoặc khấu trừ phí giao dịch, khoản lỗ và phí Funding. Điều quan trọng cần lưu ý là phí giao dịch được khấu trừ bằng tiền thưởng Futures sẽ không đủ điều kiện để hưởng hoa hồng.





Có thời hạn hiệu lực: Tiền thưởng Futures nhận được từ các sự kiện khác nhau có thời hạn hiệu lực khác nhau, thường kéo dài 15 ngày. Để biết thời hạn hiệu lực cụ thể, vui lòng tham khảo quy tắc sự kiện hoặc thời gian hết hạn được hiển thị trong ví. Nếu nhận được nhiều tiền thưởng Futures theo trình tự, ngày hết hạn sẽ được kết hợp và gia hạn.





Ví dụ: Nếu ban đầu bạn có 100 USDT tiền thưởng Futures hết hạn vào ngày 30/10 và trước khi thời hạn hiệu lực này kết thúc, bạn nhận được thêm 50 USDT tiền thưởng Futures hết hạn vào ngày 05/11, thì tổng 150 USDT tiền thưởng Futures sẽ có thời hạn hiệu lực được gia hạn đến ngày 05/11.





Bất kỳ tiền thưởng nào không được sử dụng trước ngày hết hạn sẽ bị thu hồi. Nếu sau ngày hết hạn, tiền thưởng Futures vẫn đang được sử dụng (Ví dụ: Làm ký quỹ cho một vị thế mở), khoản ký quỹ này sẽ không bị thu hồi ngay. Tiền thưởng Futures chỉ bị thu hồi khi ở trạng thái không sử dụng.





Không thể rút hoặc chuyển: Tiền thưởng Futures không thể được chuyển hoặc rút. Nếu rút hoặc chuyển tài sản ra khỏi tài khoản Futures trước khi tiền thưởng Futures được sử dụng hết, phần tiền thưởng Futures còn lại sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, có thể rút lợi nhuận tạo ra từ giao dịch Futures có sử dụng tiền thưởng.









MEXC đã ra mắt nhiều sự kiện Futures như M-Day Futures, Token Airdrop, v.v. Khi tham gia các sự kiện này, người dùng có thể nhận được số lượng tiền thưởng Futures khác nhau. Dưới đây là ví dụ ngắn về cách nhận tiền thưởng Futures khi tham gia sự kiện M-Day.









Nhấn vào [M-Day Futures] trên thanh điều hướng phía trên của trang chủ MEXC chính thức để chuyển hướng đến trang sự kiện. Trên trang sự kiện, nhấn vào [Đăng ký nhanh]. Sau khi đăng ký thành công, nếu bạn tiếp tục giao dịch trong thời gian sự kiện và đáp ứng các điều kiện giao dịch trong quy tắc vé, hệ thống sẽ tự động phân bổ thêm vé tương ứng mà không cần phải đăng ký thêm.





Sau khi sự kiện kết thúc, bạn có thể quay lại trang M-Day để kiểm tra kết quả. Tiền thưởng Futures sẽ được phân bổ trong khoảng thời gian thanh toán.













Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào [M-Day] trong menu phím tắt để chuyển hướng đến trang sự kiện. Trên trang sự kiện, nhấn vào [Đăng ký nhanh]. Sau khi đăng ký thành công, nếu bạn tiếp tục giao dịch trong thời gian sự kiện và đáp ứng các điều kiện giao dịch trong quy tắc vé, hệ thống sẽ tự động phân bổ thêm vé tương ứng mà không cần phải đăng ký thêm.





Sau khi sự kiện kết thúc, bạn có thể quay lại trang M-Day để kiểm tra kết quả. Tiền thưởng Futures sẽ được phân bổ trong khoảng thời gian thanh toán.













Sau khi nhận được tiền thưởng Futures, bạn có thể xem tổng số tiền thưởng Futures còn lại trong tài khoản.









Trên trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Ví] ở góc trên bên phải, sau đó chọn [Futures] để xem số dư tiền thưởng Futures trong tài khoản Futures.













Trên App MEXC, nhấn vào [Ví] ở dưới cùng và chọn [Futures] để xem số dư tiền thưởng Futures trong tài khoản Futures.







