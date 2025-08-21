Giải thích thuật ngữ Copy Trade MEXC





Trong Copy Trade, các nhà đầu tư gia tăng tài sản bằng cách sao chép các giao dịch của Trader chuyên nghiệp. Copy Trade đã trở nên phổ biến nhờ vào tính đơn giản và tiện lợi. Để tận dụng tối đa phương pháp giao dịch này, người mới bắt đầu cần hiểu rõ các khái niệm và thuật ngữ quan trọng. Bài viết này cung cấp phân tích chi tiết về các khái niệm cốt lõi trong Copy Trade trên MEXC, giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ đầu tư này.









Các thuật ngữ này có trên trang [ Cài đặt thông số Copy Trade ]. Khi hiểu và nắm vững các thuật ngữ này, bạn có thể nhanh chóng cài đặt các thông số Copy Trade và bắt đầu hành trình Copy Trade của mình.













Tỷ lệ thông minh: Chế độ này sao chép việc phân bổ vốn của Trader theo tỷ lệ.

Ví dụ: Nếu Trader có số dư tài khoản là 1,000 USDT và sử dụng 100 USDT cho một giao dịch (10% tài sản) và bạn có 110 USDT trong tài khoản phụ Copy Trade, thì lệnh của bạn sẽ sử dụng 11 USDT (10% tài sản).





Số tiền cố định: Ở chế độ này, bạn đầu tư một số tiền ký quỹ được xác định trước cho mỗi giao dịch Copy Trade.

Ví dụ: Nếu đặt số tiền cố định là 50 USDT, bất kể kích thước giao dịch của Trader, lệnh của bạn sẽ luôn sử dụng 50 USDT làm ký quỹ.





Tỷ lệ cố định: Trong chế độ này, số lượng đặt lệnh của bạn sẽ theo bội số so với số lượng đặt lệnh của Trader.

Ví dụ: Nếu bạn đặt tỷ lệ theo dõi cố định là 0.7 và Trader khớp lệnh 100 cont, lệnh của bạn sẽ là 70 cont.









Khả dụng: Số dư khả dụng được hiển thị là số dư khả dụng trong tài khoản Spot. Sau khi nộp thông tin Copy Trade, hệ thống sẽ chuyển số tiền đã chỉ định từ tài khoản Spot sang tài khoản Copy Trade. Lưu ý số tiền Copy Trade phải ≥30 USDT.









SL tài khoản: Khi giá trị tài khoản đạt đến mức được thiết lập trước, mối quan hệ Copy Trade sẽ kết thúc. Tất cả lệnh mở sẽ bị đóng theo giá thị trường và tài sản còn lại sẽ được chuyển trở lại tài khoản Spot. Do biến động thị trường, giá trị ròng thực tế tại thời điểm hủy có thể khác với giá trị thiết lập trước.









Theo dõi để đóng: Nếu vị thế của Trader bị thanh lý, Copy Trade tương ứng của bạn cũng sẽ bị đóng theo.





Không theo dõi: Sau khi chọn, khi vị thế giao dịch dẫn đầu của Trader bị thanh lý, vị thế Copy Trade tương ứng của bạn sẽ không bị đóng theo. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo và bạn cần vào Copy Trade của tôi → Vị thế hiện tại để quản lý vị thế Copy Trade. Bạn có thể chọn bật Thêm ký quỹ tự động để giảm rủi ro thanh lý hoặc đóng vị thế.









Tỷ lệ tối đa cho mỗi lệnh: Khi chi phí của một lệnh Futures đạt đến tỷ lệ tài sản tối đa, hệ thống sẽ đặt lệnh với chi phí lệnh tối đa. Bạn có thể thiết lập tỷ lệ lệnh tối đa để ngăn các lệnh riêng lẻ quá lớn.









Theo dõi Trader: Nếu Trader sử dụng chế độ Isolated margin để đặt lệnh, người theo dõi cũng sẽ sử dụng chế độ Isolated margin. Nếu Trader sử dụng chế độ Cross margin, người theo dõi cũng sẽ sử dụng chế độ Cross margin.





Cross: Bất kể Trader sử dụng Isolated margin hay Cross margin, người theo dõi sẽ luôn sử dụng chế độ Cross margin.





Isolated: Bất kể Trader sử dụng Isolated margin hay Cross margin, người theo dõi sẽ luôn sử dụng chế độ Isolated margin.









Lưu ý: Các cài đặt này chỉ áp dụng cho vị thế ở chế độ Isolated margin.





Không điều chỉnh ký quỹ: Vị thế Copy Trade có thể không thể điều chỉnh ký quỹ để giảm rủi ro thanh lý bắt buộc.





Thêm ký quỹ tự động: Để giảm khả năng bị thanh lý, số dư Copy Trade sẽ tự động được sử dụng làm ký quỹ bổ sung khi vị thế Isolated có rủi ro thanh lý. Mặc dù điều này giúp ngăn chặn việc thanh lý, nhưng khi thị trường biến động mạnh, bạn có thể mất tất cả tài sản được phân bổ cho Trader này.





Dựa theo cài đặt của Trader: Mức ký quỹ cho vị thế Copy Trade sẽ dựa theo cài đặt ký quỹ của Trader, bao gồm Thêm ký quỹ tự động và điều chỉnh ký quỹ thủ công.









Trượt giá: Copy Trade sử dụng lệnh Limit IOC (Immediate-Or-Cancel) tuân theo cài đặt trượt giá của bạn. Nếu không tìm thấy lệnh nào khớp trong phạm vi trượt giá đã đặt, lệnh sẽ tự động bị hủy và Copy Trade sẽ được đánh dấu là không thành công.









Thông tin chi tiết về Trader. Tại đây, bạn có thể khám phá dữ liệu của Trader trên nhiều phương diện để có thể chọn Trader phù hợp với phong cách giao dịch. Các thuật ngữ này nằm trên trang. Tại đây, bạn có thể khám phá dữ liệu của Trader trên nhiều phương diện để có thể chọn Trader phù hợp với phong cách giao dịch.













Tổng PNL: Lợi nhuận và thua lỗ tích luỹ từ tất cả giao dịch đã đóng trước đó.

Tổng ROI: Tổng lợi nhuận chia cho tổng ký quỹ lịch sử đã sử dụng cho Copy Trade.

Tổng số người theo dõi: Số lượng người dùng duy nhất theo dõi Trader này. Nhiều lượt theo dõi từ cùng một người dùng chỉ được tính một lần.

PNL của người theo dõi: Tổng lợi nhuận và thua lỗ của tất cả người dùng đã theo dõi Trader này.

Số tiền đặt lệnh trung bình: Giá trị đặt lệnh trung bình của Trader khi mở vị thế.

Tỷ lệ PNL: Tỷ lệ tổng lợi nhuận trên tổng lỗ.

Tổng tỷ lệ thắng: Tỷ lệ phần trăm của các lệnh đã đóng có PNL dương trong số tất cả giao dịch đã đóng.

Tần suất giao dịch: Số lượng giao dịch trung bình mỗi tuần trong khoảng thời gian đã chọn.

Số giao dịch có lợi nhuận: Tổng số giao dịch dẫn đầu đã đóng với PNL dương.

Giao dịch lỗ: Tổng số giao dịch dẫn đầu đã đóng với PNL bằng 0 hoặc âm.









Kích thước giao dịch dẫn đầu: Tổng tài sản trong tài khoản Copy Trade của tất cả người dùng đang theo dõi Trader này.

Giá trị tài sản: Giá trị tài sản trong tài khoản Futures của Trader này, được chuyển đổi sang USDT.

Thời gian giao dịch gần đây: Thời gian gần nhất Trader mở hoặc đóng một vị thế.

Fan: Số lượng người dùng hiện đang quan tâm Trader này.









PNL tích luỹ: Tổng PNL đóng của tất cả giao dịch dẫn đầu trong khoảng thời gian cụ thể.

Tỷ lệ PNL tích luỹ: Lợi nhuận tích luỹ chia cho tổng ký quỹ đã sử dụng trong khoảng thời gian cụ thể.









PNL hàng ngày: Tổng PNL từ các lệnh đã đóng trong ngày.

Khối lượng giao dịch: Tổng khối lượng giao dịch của tất cả lệnh giao dịch dẫn đầu đã đóng.









PNL của người theo dõi: Tổng lợi nhuận và thua lỗ tích luỹ của tất cả người theo dõi kể từ khi Trader này bắt đầu dẫn đầu giao dịch.









Tùy chọn Futures: Tóm tắt dữ liệu của tất cả lệnh giao dịch dẫn đầu đã đóng theo các cặp Futures khác nhau.









Thời gian nắm giữ: Hệ thống tự động tính toán, hiển thị thời gian nắm giữ và ROI tương ứng dựa trên chiến lược của từng Trader, bao gồm cả các vị thế hiện tại. Dữ liệu thống kê lệnh thể hiện thời gian nắm giữ của mỗi lệnh, trong khi dữ liệu thống kê vị thế hiển thị thời gian nắm giữ cho mỗi vị thế.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.