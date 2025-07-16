Bitcoin Được Tạo Ra Như Thế Nào?





Năm 2008, nhân loại phải đối mặt với một cơn bão tài chính chưa từng có được gọi là "khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn". Các chính phủ trên khắp thế giới đang tranh giành để đối phó với cuộc khủng hoảng. Để giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu, hệ thống tài chính thế giới, đứng đầu là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, bắt đầu thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn, tăng cường phát hành tiền giấy để kích thích phục hồi kinh tế. Cách tiếp cận "viên thuốc độc" này khiến nhiều chính phủ thất vọng, khiến các nhà mật mã thiết lập một hệ thống tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung. Đây là bối cảnh mà Bitcoin ra đời.









Bitcoin là một trong những đổi mới vĩ đại nhất của Thế kỷ 21. Tuy nhiên, sự đổi mới không bao giờ diễn ra ngay lập tức, đây là cả một quá trình đi lên theo hình xoắn ốc được xây dựng tiếp nối của những người đi trước. Sự ra đời của Bitcoin đã trải qua vô số lần kế thừa, đổi mới và phát triển công nghệ. Những ý tưởng sớm nhất đằng sau công nghệ của Bitcoin có thể bắt nguồn từ phong trào "cypherpunk" của thế kỷ trước.









"Cypherpunks" là một tổ chức được thành lập tự phát bởi một đội ngũ các chuyên viên máy tính thiên tài và tài năng IT, nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân thông qua các thuật toán mã hóa. Tổ chức này thiếu cơ cấu lãnh đạo chính thức và thường giao tiếp thông qua danh sách gửi thư được mã hóa.





Nguồn gốc của cypherpunks bắt đầu từ năm 1992 khi 3 chuyên gia công nghệ đã nghỉ hưu, Eric Hughes, Tim May và John Gilmore, mời hơn 20 người bạn tham gia một buổi họp mặt thân mật để thảo luận về các vấn đề mật mã khác nhau. Vào cuối năm đó, Tim May chính thức ra mắt tổ chức danh sách gửi thư "cypherpunks". Khi phong trào cypherpunk trên đà phát triển, danh sách gửi thư của họ nhanh chóng trở nên phổ biến, thu hút số lượng người đăng ký ngày càng tăng. Mỗi ngày, nhiều chủ đề đã được thảo luận, bao gồm toán học, công nghệ mã hóa, máy tính, chính trị và triết học. Vô số ý tưởng tuyệt vời được xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.





Năm 1993, Eric Hughes đã viết một cuốn sách có tựa đề "Tuyên ngôn của Cypherpunk", kết hợp các đặc điểm của văn hóa máy tính punk và nhấn mạnh việc sử dụng các phương pháp mã hóa để bảo vệ dữ liệu riêng tư cá nhân. Cuốn sách này đánh dấu lần đầu tiên sử dụng rõ ràng thuật ngữ "cypherpunk". Đến thời điểm này, sau khoảng một năm phát triển, tổ chức cypherpunk đã phát triển với khoảng 1,400 thành viên, nhiều người trong số họ là những tài năng IT. Các thành viên đáng chú ý bao gồm Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks; Tim Berners-Lee, người phát minh ra World Wide Web; Nick Szabo, cha đẻ của hợp đồng thông minh; và tất nhiên, người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto.









Người ta nói rằng trước khi phát minh ra Bitcoin, các thành viên của đội ngũ "cypherpunks" đã thảo luận và thậm chí tạo ra hàng chục loại tiền kỹ thuật số. Ở đây, chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về hai loại tiền kỹ thuật số có ảnh hưởng đáng kể nhất đến sự phát triển của Bitcoin.





2.1 Hashcash





Hashcash được tạo ra bởi Tiến sĩ Adam Back vào năm 1997, được hoạt động như một hệ thống bằng chứng công việc (PoW) được thiết kế để ngăn chặn thư rác và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Về cơ bản, nó vận hành như một cơ chế chống thư rác bằng cách tăng thời gian và sức mạnh tính toán cần thiết để gửi email, do đó làm tăng chi phí gửi thư rác, vì người gửi phải chứng minh rằng họ đã dành nỗ lực tính toán để tạo một "Dấu" trong tiêu đề mail, tương tự như bằng chứng công việc (PoW), trước khi họ có thể gửi email.





Cơ chế bằng chứng công việc (PoW) của Bitcoin có nguồn gốc từ Hashcash. Trong Bitcoin whitepaper của Satoshi Nakamoto, một tài liệu tham khảo cụ thể được đưa ra cho Hashcash của Back, thừa nhận sự đóng góp của Tiến sĩ Adam Back trong việc phát triển thuật toán bằng chứng công việc (PoW) cho Bitcoin.





2.2 B-Money





Năm 1998, nhà mật mã học Trung Quốc Wei Dai đã đăng một đề xuất có tên B-Money trên danh sách gửi thư của "cypherpunks". Đề xuất này chỉ được mô tả bằng văn bản, không có triển khai mã tương ứng. Trong sự nhìn nhận của Wei Dai, B-Money hướng đến mục tiêu trở thành một hệ thống tiền mặt điện tử ẩn danh và phân tán. B-Money có hai chức năng cốt lõi: ① Tạo token thông qua cơ chế PoW và ② Sổ cái phân tán.





Đề xuất B-Money trước tiên giải thích quy trình tạo token thông qua cơ chế PoW. Logic của B-Money rất giống với logic của Bitcoin, vì các tài nguyên tính toán được sử dụng để giải các câu đố tính toán và tạo ra các token tương ứng. Quá trình của một sổ cái phân tán sau đó được mô tả. Trong B-Money, cả người gửi và người nhận đều không có tên thật và chỉ sở hữu khóa công khai. Người gửi ký giao dịch bằng khóa riêng tư và sau đó phát hành ra toàn bộ mạng. Mỗi node mạng duy trì một sổ cái lớn chứa các dữ liệu của tất cả các giao dịch. Khái niệm công nghệ cốt lõi của B-Money gần giống với các loại tiền mã hoá chính hiện nay.





Tuy nhiên, B-Money đã không tìm ra giải pháp cho vấn đề chi tiêu hai lần và vẫn dựa vào niềm tin tập trung cho các giao dịch. Ngoài ra, B-Money thiếu nhiều khái niệm được tìm thấy trong Bitcoin, chẳng hạn như blockchain, tổng số phát hành, dấu thời gian, v.v. Các khía cạnh còn thiếu trong B-Money đã cung cấp định hướng cho những đổi mới của Bitcoin.









Vào ngày 1 tháng 11 năm 2008, một nhân vật bí ẩn tên là Satoshi Nakamoto đã xuất bản một bài viết có tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền kỹ thuật số ngang hàng" trên diễn đàn mật mã " metzdowd.com ." Bài báo nêu chi tiết cách tạo ra một hệ thống tiền tệ mã hóa mới có tên là "Bitcoin". Hệ thống này được xây dựng dựa trên nền tảng phi tập trung hoàn toàn, loại bỏ nhu cầu về niềm tin và các thể chế tập trung, giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu thông và phát hành tiền tệ trong lĩnh vực phi tập trung.





Theo giải thích của Satoshi Nakamoto, Bitcoin hoàn toàn ngang hàng và phi tập trung, loại bỏ sự cần thiết của các bên thứ ba đáng tin cậy để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch. Bằng cách giới thiệu các khái niệm như dấu thời gian và thanh toán ngang hàng, Bitcoin đã giải quyết hiệu quả vấn đề chi tiêu gấp đôi. Ngoài ra, Bitcoin cho phép người tham gia ẩn danh trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật thông qua thuật toán đồng thuận bằng chứng công việc (PoW).





Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, Satoshi Nakamoto đã khai thác khối Bitcoin đầu tiên, được gọi là Genesis Block, sử dụng một máy chủ nhỏ ở Helsinki, Phần Lan. Điều này đánh dấu sự ra đời của Bitcoin và mang lại cho Nakamoto phần thưởng khối ban đầu là 50 Bitcoin. Để ám chỉ một cách mỉa mai các cuộc khủng hoảng theo chu kỳ của hệ thống tài chính truyền thống, Nakamoto đã đưa vào dòng tiêu đề từ ấn bản ngày hôm đó của tờ báo The Times trong Genesis Block: "The Times ngày 03/01/2009, chính phủ bơm gói cứu trợ thứ 2 cho ngân hàng."





Giao dịch Bitcoin đầu tiên đã chứng minh khả năng tồn tại của mạng, mặc dù còn nhiều việc phải hoàn thiện. Sau đó, ngày càng có nhiều "cypherpunks" tham gia thử nghiệm mạng Bitcoin, lan truyền nhận thức trong cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài, phạm vi tiếp cận của Bitcoin vẫn còn hạn chế. Mãi cho đến khi tăng giá đáng kể và giải phóng tiềm năng đổi mới của mình, Bitcoin mới thu hút được sự chú ý ngày càng tăng từ nhiều người hơn.









Nguồn: TradingView



