Giải thích sự thay đổi của khối lượng giao dịch và open interest trong Futures

Trong giao dịch Futures , sự thay đổi của khối lượng giao dịch và open interest của một cặp Futures trong một khoảng thời gian nhất định thường phản ánh biến động trong hoạt động của nhà đầu tư và dòng vốn. Đây là những chỉ báo thị trường quan trọng giúp nhà đầu tư phân tích tâm lý thị trường, xu hướng giá và rủi ro tiềm ẩn. Việc diễn giải dữ liệu này đúng cách có thể mang lại định hướng giá trị cho nhà đầu tư trong giao dịch Futures và hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược giao dịch.









Khối lượng giao dịch Futures đề cập đến số lượng hợp đồng được thực hiện (tổng mua và bán) trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số này phản ánh mức độ hoạt động và cường độ giao dịch của thị trường. Đối với một cặp Futures cụ thể, khối lượng giao dịch cũng thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cặp này.





Khối lượng giao dịch càng lớn trong một khoảng thời gian thì thị trường càng sôi động. Nếu khối lượng giao dịch gia tăng đột ngột, thường báo hiệu biến động thị trường sắp tới. Nhà giao dịch thường sử dụng cả khối lượng giao dịch và open interest để đánh giá tâm lý thị trường hiện tại và xây dựng chiến lược đầu tư.













Open interest đề cập đến tổng số hợp đồng đang mở mà chưa được thanh toán. Open interest đại diện cho quy mô vốn do những người tham gia thị trường đầu tư và mức độ quan tâm đến giao dịch. Open interest tăng cho thấy nhiều vốn hơn đang chảy vào thị trường, chứng tỏ nhà đầu tư quan tâm đến mức giá hoặc xu hướng hiện tại. Open interest giảm có nghĩa là vốn đang rời khỏi thị trường, gợi ý rằng nhà đầu tư đang đóng vị thế hoặc rút lui, và mức độ quan tâm chung của thị trường đang giảm.













Thay đổi của khối lượng giao dịch có thể báo hiệu hoạt động thị trường và sức mạnh của xu hướng. Khi khối lượng giao dịch tăng, cho thấy sự tham gia thị trường gia tăng. Cụ thể, nếu khối lượng tăng trong xu hướng tăng, điều đó có thể xác nhận động lực tăng. Nếu khối lượng tăng trong xu hướng giảm, có thể xác nhận động lực giảm. Ngược lại, khối lượng giao dịch giảm cho thấy hoạt động thị trường giảm, có thể gợi ý xu hướng hiện tại đang suy yếu hoặc đảo chiều.









Khi giá của một cặp Futures biến động đáng kể, khối lượng giao dịch có thể được dùng để xác nhận độ tin cậy của breakout (phá vỡ mức giá quan trọng). Breakout với khối lượng lớn: Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng với khối lượng mạnh, breakout này thường đáng tin cậy hơn. Breakout với khối lượng thấp: Nếu breakout xảy ra với khối lượng yếu, có thể là breakout giả, và giá có thể sớm quay lại.









Thay đổi của open interest giúp đánh giá hướng dòng vốn và sức mạnh của một xu hướng. Open interest tăng cho thấy nhiều vốn hơn đang chảy vào thị trường, biểu thị sự quan tâm mạnh mẽ đến xu hướng giá trong tương lai. Nếu open interest tăng cùng với giá tăng, tức báo hiệu tâm lý xu hướng tăng mạnh. Nếu open interest tăng trong khi giá giảm, tức báo hiệu tâm lý xu hướng giảm đang mạnh lên.





Open interest giảm cho thấy vốn đang rời khỏi thị trường khi nhà giao dịch đóng vị thế. Điều này thường báo hiệu xu hướng hiện tại đang suy yếu hoặc có khả năng kết thúc.









Nếu cả open interest và khối lượng giao dịch đều tăng, điều đó cho thấy hoạt động tăng từ cả phe xu hướng tăng và xu hướng giảm, với khả năng biến động cao hơn trong tương lai. Nếu open interest tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, điều đó cho thấy thị trường đang chờ đợi, có thể là giai đoạn chuẩn bị cho một xu hướng tiếp diễn.













Xem xét khối lượng giao dịch cùng với open interest mang lại bức tranh đầy đủ hơn về tâm lý thị trường và sức mạnh xu hướng.





1) Khối lượng tăng + open interest tăng: Thường cho thấy một thị trường sôi động với dòng vốn chảy vào, gợi ý xu hướng có thể tiếp diễn hoặc tăng tốc. Ví dụ: Trong thị trường tăng, nếu giá tăng cùng với cả khối lượng giao dịch và open interest, điều đó cho thấy tâm lý xu hướng tăng mạnh và dòng vốn mới chảy vào.





2) Khối lượng tăng + open interest giảm: Cho thấy hoạt động thị trường nhưng với dòng vốn rút ra, có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng. Ví dụ: Ở giai đoạn cuối của thị trường tăng, nếu giá tăng mạnh trong khi open interest giảm, gợi ý vị thế Long đang được đóng để chốt lời (TP).





3) Khối lượng giảm + open interest tăng: Cho thấy hoạt động thị trường giảm nhưng có dòng vốn chảy vào, có thể báo hiệu giai đoạn tích lũy. Ví dụ: Trong giai đoạn tích lũy đi ngang, open interest tăng gợi ý nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một breakout tiềm năng.





4) Khối lượng giảm + open interest giảm: Cho thấy hoạt động thị trường yếu và mức độ quan tâm giảm, gợi ý xu hướng có thể chững lại. Ví dụ: Trong thị trường giảm, nếu giá giảm trong khi cả khối lượng giao dịch và open interest đều giảm, điều đó phản ánh tâm lý yếu và sự tham gia giảm.













Khi giá tăng:

1) Khối lượng giao dịch tăng và open interest tăng cho thấy xu hướng mạnh, phù hợp để thêm vị thế Long.

2) Khối lượng tăng nhưng open interest giảm có thể báo hiệu việc chốt lời của Long, cần cảnh giác khả năng đảo chiều.





Khi giá giảm:

1) Khối lượng giao dịch tăng và open interest tăng cho thấy tâm lý xu hướng giảm mạnh, và xu hướng giảm có thể tiếp diễn.

2) Khối lượng giảm nhưng open interest tăng gợi ý các vị thế Short vẫn đang được mở thêm, do đó cần thận trọng.









Khi giá phá vỡ các mức quan trọng:

1) Khối lượng giao dịch và open interest cùng tăng cho thấy breakout đáng tin cậy, phù hợp để theo xu hướng.

2) Khối lượng tăng nhưng open interest giảm gợi ý breakout có thể là giả, do đó chờ đợi là lựa chọn an toàn hơn.









Khi open interest tăng mạnh:

1) Nếu giá tăng mạnh, cho thấy xu hướng tăng chiếm ưu thế.

2) Nếu giá giảm mạnh, cho thấy xu hướng giảm chiếm ưu thế, có thể dẫn đến giảm sâu hơn.



Khi open interest giảm mạnh:

1) Nếu giá tăng, gợi ý Long đang đóng vị thế, và một đợt điều chỉnh có thể xảy ra.

2) Nếu giá giảm, gợi ý Short đang đóng vị thế, và một đợt phục hồi có thể xảy ra.









Open interest cực cao : Khi open interest đạt mức rất cao, thị trường dễ biến động mạnh (ví dụ: thanh lý hoặc ép giá Short/Long). Nhà giao dịch được khuyến nghị sử dụng đòn bẩy thấp hơn để quản lý rủi ro.

Open interest cực thấp: Khi open interest ở mức rất thấp, xu hướng thị trường có thể yếu, phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn hoặc đứng ngoài thị trường.





Bằng cách tận dụng hiệu quả những chỉ báo này, nhà đầu tư có thể nắm bắt tốt hơn cơ hội xu hướng, quản lý rủi ro và cải thiện lợi nhuận trong giao dịch Futures.









Bằng cách sử dụng các nền tảng dữ liệu chuyên nghiệp của bên thứ ba, bạn có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi open interest Futures cho các token khác nhau, ví dụ như CoinGlass





Lấy SHIB làm ví dụ. Trên CoinGlass , bạn có thể xem sự thay đổi open interest của SHIB trong khoảng thời gian đã chọn, được hiển thị rõ ràng dưới dạng biểu đồ. Bạn cũng có thể so sánh open interest giữa các sàn giao dịch khác nhau.













Trên sàn giao dịch MEXC, để xem các vị thế Futures hiện tại, bạn có thể kiểm tra bên dưới biểu đồ nến trên trang giao dịch Futures.









Để xem lại các giao dịch trước đây, hãy vào góc trên bên phải và chọn Lệnh → Lịch sử vị thế.









*BTN-Kiểm tra lịch sử vị thế&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/orders/contract?type=position-records&lang=vi-VN





Thị trường tiền mã hoá biến động mạnh và đầy bất định. Người dùng cần liên tục theo dõi các vị thế của mình, điều chỉnh bằng cách thêm hoặc giảm vị thế khi cần để tránh thua lỗ từ thanh lý do biến động thị trường.









Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Tìm hiểu chi tiết về ưu điểm và tính năng giao dịch của MEXC Futures để giúp bạn nắm bắt cơ hội trên thị trường Futures.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên App MEXC Tìm hiểu quy trình giao dịch chi tiết trên App, giúp bạn dễ dàng bắt đầu và thành thạo giao dịch Futures.





Hiện tại, MEXC đang triển khai sự kiện Lễ hội nhà giao dịch 0 phí , cho phép người dùng giảm đáng kể chi phí giao dịch, từ đó tiết kiệm hơn, giao dịch nhiều hơn và nhận lợi nhuận nhiều hơn. Trên MEXC, người dùng có thể tận hưởng giao dịch chi phí thấp, đồng thời bám sát xu hướng thị trường, nắm bắt mọi cơ hội thoáng qua và bắt đầu hành trình đến với tự do tài chính.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



