Hướng dẫn sử dụng MEXC AI (Web)





Công cụ MEXC AI bao gồm ba mô-đun cốt lõi: Danh sách chọn lọc AI, Radar tin tức AI và MEXC-AI. Mỗi tính năng đều được hỗ trợ bởi AI, tiến hành phân tích toàn diện dựa trên thông tin thị trường công khai và dữ liệu của sàn để đưa ra kết luận. Dịch vụ này được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng sự tiện lợi và hiệu quả trong phân tích thị trường tiền mã hoá cũng như hỗ trợ ra quyết định.









Danh sách chọn lọc AI sử dụng phân tích thông minh từ thông tin thị trường công khai và dữ liệu của sàn để tạo ra bảng xếp hạng dữ liệu Long/Short, bao quát hiệu suất thị trường Spot và Futures của các loại tiền mã hoá khác nhau. Công cụ này cũng làm nổi bật các từ khoá liên quan để giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tâm lý và xu hướng thị trường. Vui lòng lưu ý thông tin này chỉ để tham khảo, chưa được xác minh thủ công và không cấu thành lời khuyên đầu tư.





Hướng dẫn sử dụng:

Thị trường trong thanh điều hướng trên cùng để vào trang 2) Nhấntrong thanh điều hướng trên cùng để vào trang Thị trường

Nổi bật AI. 3) Cuộn xuống trang và nhấn

4) Chuyển đổi nội dung trang sang danh sách Spot hoặc Futures để xem thông tin Long/Short và các nhãn tín hiệu cho các cặp giao dịch trên thị trường hiện tại.









Nổi bật AI bên dưới mục Tối đa lựa chọn để xem thông tin Long/Short và các nhãn tín hiệu cho các cặp giao dịch trên thị trường hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể cuộn xuống trên trang chủ chính thức MEXC và nhấnbên dưới mụcđể xem thông tin Long/Short và các nhãn tín hiệu cho các cặp giao dịch trên thị trường hiện tại.









Bạn có thể kết hợp các nhận định từ Danh sách chọn lọc AI với dữ liệu thị trường thu thập từ các nguồn khác, tiến hành phân tích toàn diện, và sau đó đưa ra quyết định đầu tư.









MEXC-AI hỗ trợ trò chuyện với ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng trực tiếp đặt câu hỏi cho AI về thị trường tiền mã hoá, phân tích chính sách, chiến lược giao dịch và nhiều nội dung khác. Dựa trên dữ liệu thị trường công khai và khả năng phân tích thông minh, MEXC-AI đưa ra câu trả lời chi tiết và gợi ý cá nhân hóa nhằm giúp quá trình ra quyết định đầu tư khoa học và hiệu quả hơn.





Hướng dẫn sử dụng:

1) Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức MEXC

Spot trong thanh điều hướng trên cùng. 2) Nhấntrong thanh điều hướng trên cùng.

3) Trên trang giao dịch Spot, nhấn vào gợi ý Câu hỏi thường gặp AI hiển thị dưới tên cặp giao dịch để vào giao diện trò chuyện với bot AI và nhận phân tích khách quan cũng như lý giải cho biến động giá của token đó.









MEXC-AI không chỉ nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin mà còn mang đến cho người dùng những nhận định thị trường toàn diện và chuyên sâu hơn, trở thành trợ lý thông minh trong hành trình đầu tư tiền mã hoá.





MEXC AI cam kết mang đến cho các nhà đầu tư tiền mã hoá khả năng phân tích thị trường hiệu quả, thông minh và tiện lợi, cùng với hỗ trợ ra quyết định. Dù là thông tin xu hướng thị trường, tin tức hot hay các câu hỏi AI được cá nhân hóa, MEXC AI luôn bảo vệ hành trình đầu tư của bạn. Vui lòng lưu ý toàn bộ nội dung được tạo ra bởi AI dựa trên thông tin thị trường công khai, và các kết luận chỉ để tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



