Hướng dẫn sử dụng MEXC AI (App)





Công cụ MEXC AI bao gồm ba mô-đun cốt lõi: Danh sách chọn lọc AI, Radar tin tức AI và MEXC-AI. Mỗi tính năng đều được hỗ trợ bởi AI, tiến hành phân tích toàn diện dựa trên thông tin thị trường công khai và dữ liệu của sàn để đưa ra kết luận. Dịch vụ này được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng sự tiện lợi và hiệu quả trong phân tích thị trường tiền mã hoá cũng như hỗ trợ ra quyết định.









Danh sách chọn lọc AI sử dụng phân tích thông minh từ thông tin thị trường công khai và dữ liệu của sàn để tạo ra bảng xếp hạng dữ liệu Long/Short, bao quát hiệu suất thị trường Spot và Futures của các loại tiền mã hoá khác nhau. Công cụ này cũng làm nổi bật các từ khoá liên quan để giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tâm lý và xu hướng thị trường. Vui lòng lưu ý thông tin này chỉ để tham khảo, chưa được xác minh thủ công và không cấu thành lời khuyên đầu tư.





Hướng dẫn sử dụng:

1) Mở và đăng nhập vào App MEXC.

2) Nhấn Nổi bật trong các nút truy cập nhanh bên dưới thanh cuộn trên trang chủ.

3) Chuyển đổi nội dung trang sang danh sách Spot hoặc Futures để xem thông tin Long/Short và các nhãn tín hiệu cho các cặp giao dịch trên thị trường hiện tại.









Bạn có thể kết hợp các nhận định từ Danh sách chọn lọc AI với dữ liệu thị trường thu thập từ các nguồn khác, tiến hành phân tích toàn diện, và sau đó đưa ra quyết định đầu tư.









Radar tin tức AI tổng hợp các tin tức quan trọng được AI xác định thông qua việc lọc thông tin thị trường công khai, tập trung vào các sự kiện và diễn biến có thể gây ra biến động giá tiền mã hoá. Người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt biến động thị trường qua các cập nhật này và chỉ với một lần nhấn, người dùng có thể truy cập ngay trang giao dịch của token liên quan để mua/bán nhanh chóng và tiện lợi.





Hướng dẫn sử dụng:

1) Mở và đăng nhập vào App MEXC.

2) Nhấn nút Khám phá AI ở cuối trang chủ.

3) Trang sẽ mở rộng sang Radar tin tức, hiển thị những tin tức, diễn biến thị trường mới và quan trọng nhất.









Radar tin tức AI không chỉ giúp bạn nắm bắt ngay tiêu điểm thị trường mà còn hỗ trợ truy cập giao dịch token chỉ với một lần nhấn, giúp bạn kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Đăng ký theo dõi tin tức để nhận các cập nhật mới nhất một cách nhanh chóng, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào của thị trường.





Người dùng đã đăng ký sẽ nhận được thông báo đẩy. Mỗi ngày, hệ thống sẽ tổng hợp các tin tức và phân tích quan trọng, sau đó gửi đến người đăng ký. Nếu bạn cảm thấy có quá nhiều cập nhật, chỉ cần nhấn Huỷ đăng ký để ngừng nhận.









MEXC-AI hỗ trợ trò chuyện với ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng trực tiếp đặt câu hỏi cho AI về thị trường tiền mã hoá, phân tích chính sách, chiến lược giao dịch và nhiều nội dung khác. Dựa trên dữ liệu thị trường công khai và khả năng phân tích thông minh, MEXC-AI đưa ra câu trả lời chi tiết và gợi ý cá nhân hóa nhằm giúp quá trình ra quyết định đầu tư khoa học và hiệu quả hơn.





Hướng dẫn sử dụng:

1) Mở và đăng nhập vào App MEXC.

2) Nhấn nút nổi ở cuối trang chủ để vào trang MEXC-AI.

3) Trên trang MEXC-AI, bắt đầu trò chuyện với trợ lý AI bằng cách nhập câu hỏi của bạn.

4) MEXC-AI sẽ cung cấp các phản hồi chuyên nghiệp dựa trên thông tin thị trường mới nhất.





Lưu ý: Nếu bạn thấy nút nổi trên trang chính gây phân tâm, bạn có thể nhấn giữ để tắt.





MEXC-AI không chỉ nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin mà còn mang đến cho người dùng những nhận định thị trường toàn diện và chuyên sâu hơn, trở thành trợ lý thông minh trong hành trình đầu tư tiền mã hoá.





MEXC AI cam kết mang đến cho các nhà đầu tư tiền mã hoá khả năng phân tích thị trường hiệu quả, thông minh và tiện lợi, cùng với hỗ trợ ra quyết định. Dù là thông tin xu hướng thị trường, tin tức hot hay các câu hỏi AI được cá nhân hóa, MEXC AI luôn đồng hành để bảo vệ hành trình đầu tư của bạn. Vui lòng lưu ý toàn bộ nội dung được tạo ra bởi AI dựa trên thông tin thị trường công khai, và các kết luận chỉ để tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



