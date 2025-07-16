1. Lệnh BBO là gì? BBO (Best Bid Offer) là giá mua hoặc bán tốt nhất hiện có, nhằm đảm bảo nhà giao dịch có thể khớp lệnh ở mức giá tối ưu nhất. BBO được sử dụng để nhanh chóng thiết lập giá lệnh Limi1. Lệnh BBO là gì? BBO (Best Bid Offer) là giá mua hoặc bán tốt nhất hiện có, nhằm đảm bảo nhà giao dịch có thể khớp lệnh ở mức giá tối ưu nhất. BBO được sử dụng để nhanh chóng thiết lập giá lệnh Limi
Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Hướng dẫn s...O trên MEXC

Hướng dẫn sử dụng lệnh BBO trên MEXC

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Futures#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06743-4.63%
Gravity
G$0.009177-5.06%
CreatorBid
BID$0.06127-1.70%
HI
HI$0.0000606-1.14%
MemeCore
M$2.00938-3.26%

1. Lệnh BBO là gì?


BBO (Best Bid Offer) là giá mua hoặc bán tốt nhất hiện có, nhằm đảm bảo nhà giao dịch có thể khớp lệnh ở mức giá tối ưu nhất. BBO được sử dụng để nhanh chóng thiết lập giá lệnh Limit phù hợp với tùy chọn BBO. Khi đặt lệnh bằng tùy chọn BBO, hệ thống sẽ tự động chọn mức báo giá thị trường phù hợp để thực hiện lệnh.

Trên MEXC, tùy chọn BBO bao gồm bốn lựa chọn: Đối tác 1, Đối tác 5, Hàng đợi 1 và Hàng đợi 5.

Đối tác 1: Đặt giá lệnh thành giá thị trường đảo ngược tốt nhất. Đối với lệnh mua, đây là giá bán thấp nhất hiện tại; đối với lệnh bán, đây là giá mua cao nhất. Nếu sử dụng Đối tác 1 trong lệnh BBO, bạn sẽ khớp lệnh với tư cách là Taker và trả phí tương ứng.

Đối tác 5: Đặt giá lệnh thành giá thị trường đảo ngược tốt thứ năm. Đối với lệnh mua, đây là giá bán thấp thứ năm; đối với lệnh bán, đây là giá mua cao thứ năm. Nếu sử dụng Đối tác 5 trong lệnh BBO, bạn sẽ khớp lệnh với tư cách là Taker và trả phí tương ứng.

Hàng đợi 1: Đặt giá lệnh thành giá tốt nhất theo cùng hướng với lệnh. Đối với lệnh mua, đây là giá mua cao nhất hiện tại; đối với lệnh bán, đây là giá bán thấp nhất. Nếu sử dụng Hàng đợi 1 trong lệnh BBO, hệ thống sẽ tự động tính phí tương ứng dựa trên việc bạn là Maker hay Taker.

Hàng đợi 5: Đặt giá lệnh thành giá tốt thứ năm theo cùng hướng với lệnh. Đối với lệnh mua, đây là giá mua cao thứ năm; đối với lệnh bán, đây là giá bán thấp thứ năm. Nếu sử dụng Hàng đợi 5 trong lệnh BBO, hệ thống sẽ tự động tính phí tương ứng dựa trên việc bạn là Maker hay Taker.

Mỗi tùy chọn đại diện cho vị thế của giá trong sổ lệnh tương ứng mà lệnh sẽ được khớp. Ví dụ, nếu người dùng chọn Đối tác 1 trong lệnh BBO, điền số lượng và mở vị thế Long (Hướng mua chủ động), lệnh sẽ được khớp ở mức giá bậc một của hướng bán ngược lại. Nếu người dùng mở vị thế Short (Hướng bán chủ động), lệnh sẽ được khớp ở mức giá bậc một của hướng mua ngược lại.

2. Ưu điểm của lệnh BBO


Giá khớp lệnh tốt nhất: Lệnh BBO nhằm mục đích thực hiện giao dịch ở mức giá mua và giá bán tốt nhất hiện có trên thị trường, đảm bảo giá giao dịch có lợi nhất và giảm chi phí cho nhà giao dịch.

Khớp lệnh nhanh giúp tăng hiệu quả: Lệnh BBO cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng tham gia thị trường, giúp nắm bắt các cơ hội tức thời và giảm chênh lệch khi khớp lệnh do biến động thị trường.

Tự động điều chỉnh giá: Giá của lệnh BBO thường được tự động điều chỉnh theo giá mua và giá bán tốt nhất trên thị trường, đảm bảo lệnh luôn được khớp ở mức giá tốt nhất.

3. Hướng dẫn sử dụng lệnh BBO trên MEXC


Hiện tại, MEXC đã ra mắt tuỳ chọn BBO cho lệnh Limit trong giao dịch Futures.

Web


Mở trang giao dịch MEXC Futures và nhấn vào nút [BBO] trong phần lệnh Limit để bắt đầu đặt lệnh BBO.


Sử dụng ví dụ đã đề cập trước đó để mở vị thế Long BTC Futures với giá Đối tác 1.

Chọn [Đối tác 1], nhập hoặc điều chỉnh thanh trượt để đặt số lượng và nhấn vào [Mở Long] để mở vị thế BTC Futures.


App


1) Mở App MEXC và nhấn vào nút [Futures] ở phía dưới.
2) Trên trang giao dịch Futures, chọn [BBO] dưới tuỳ chọn lệnh [Limit].
3) Sử dụng ví dụ đã đề cập trước đó, chọn [Đối tác 1] để mở vị thế Long BTC Futures.
4) Nhập hoặc điều chỉnh thanh trượt để đặt số lượng.
5) Nhấn vào [Mở Long] để mở vị thế BTC Futures.


4. Sự khác biệt giữa lệnh BBO và lệnh Limit


Sử dụng ví dụ về việc mở vị thế Long, dưới đây là sự khác biệt giữa lệnh BBO và lệnh Limit.

Giả sử giá bán tốt nhất hiện tại của thị trường BTC Futures là 62,900 USDT. Với lệnh Limit, bạn có thể đặt giá mở Long ở mức 62,500 USDT và đợi giá chạm đến mức này để mở thành công vị thế Long.

Nếu sử dụng lệnh BBO với giá Đối tác 1 để mở Long, lệnh BBO sẽ chọn mức giá bán tốt nhất hiện tại và thực hiện ngay lập tức ở mức 62,900 USDT, do đó giúp tăng hiệu quả giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng