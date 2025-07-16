Hướng dẫn sử dụng lệnh BBO trên MEXC









BBO (Best Bid Offer) là giá mua hoặc bán tốt nhất hiện có, nhằm đảm bảo nhà giao dịch có thể khớp lệnh ở mức giá tối ưu nhất. BBO được sử dụng để nhanh chóng thiết lập giá lệnh Limit phù hợp với tùy chọn BBO. Khi đặt lệnh bằng tùy chọn BBO, hệ thống sẽ tự động chọn mức báo giá thị trường phù hợp để thực hiện lệnh.





Trên MEXC, tùy chọn BBO bao gồm bốn lựa chọn: Đối tác 1, Đối tác 5, Hàng đợi 1 và Hàng đợi 5.





Đối tác 1: Đặt giá lệnh thành giá thị trường đảo ngược tốt nhất. Đối với lệnh mua, đây là giá bán thấp nhất hiện tại; đối với lệnh bán, đây là giá mua cao nhất. Nếu sử dụng Đối tác 1 trong lệnh BBO, bạn sẽ khớp lệnh với tư cách là Taker và trả phí tương ứng.





Đối tác 5: Đặt giá lệnh thành giá thị trường đảo ngược tốt thứ năm. Đối với lệnh mua, đây là giá bán thấp thứ năm; đối với lệnh bán, đây là giá mua cao thứ năm. Nếu sử dụng Đối tác 5 trong lệnh BBO, bạn sẽ khớp lệnh với tư cách là Taker và trả phí tương ứng.





Hàng đợi 1: Đặt giá lệnh thành giá tốt nhất theo cùng hướng với lệnh. Đối với lệnh mua, đây là giá mua cao nhất hiện tại; đối với lệnh bán, đây là giá bán thấp nhất. Nếu sử dụng Hàng đợi 1 trong lệnh BBO, hệ thống sẽ tự động tính phí tương ứng dựa trên việc bạn là Maker hay Taker.





Hàng đợi 5: Đặt giá lệnh thành giá tốt thứ năm theo cùng hướng với lệnh. Đối với lệnh mua, đây là giá mua cao thứ năm; đối với lệnh bán, đây là giá bán thấp thứ năm. Nếu sử dụng Hàng đợi 5 trong lệnh BBO, hệ thống sẽ tự động tính phí tương ứng dựa trên việc bạn là Maker hay Taker.





Mỗi tùy chọn đại diện cho vị thế của giá trong sổ lệnh tương ứng mà lệnh sẽ được khớp. Ví dụ, nếu người dùng chọn Đối tác 1 trong lệnh BBO, điền số lượng và mở vị thế Long (Hướng mua chủ động), lệnh sẽ được khớp ở mức giá bậc một của hướng bán ngược lại. Nếu người dùng mở vị thế Short (Hướng bán chủ động), lệnh sẽ được khớp ở mức giá bậc một của hướng mua ngược lại.









Giá khớp lệnh tốt nhất: Lệnh BBO nhằm mục đích thực hiện giao dịch ở mức giá mua và giá bán tốt nhất hiện có trên thị trường, đảm bảo giá giao dịch có lợi nhất và giảm chi phí cho nhà giao dịch.





Khớp lệnh nhanh giúp tăng hiệu quả: Lệnh BBO cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng tham gia thị trường, giúp nắm bắt các cơ hội tức thời và giảm chênh lệch khi khớp lệnh do biến động thị trường.





Tự động điều chỉnh giá: Giá của lệnh BBO thường được tự động điều chỉnh theo giá mua và giá bán tốt nhất trên thị trường, đảm bảo lệnh luôn được khớp ở mức giá tốt nhất.









Hiện tại, MEXC đã ra mắt tuỳ chọn BBO cho lệnh Limit trong giao dịch Futures.









Mở trang giao dịch MEXC Futures và nhấn vào nút [BBO] trong phần lệnh Limit để bắt đầu đặt lệnh BBO.









Sử dụng ví dụ đã đề cập trước đó để mở vị thế Long BTC Futures với giá Đối tác 1.





Chọn [Đối tác 1], nhập hoặc điều chỉnh thanh trượt để đặt số lượng và nhấn vào [Mở Long] để mở vị thế BTC Futures.













1) Mở App MEXC và nhấn vào nút [Futures] ở phía dưới.

2) Trên trang giao dịch Futures, chọn [BBO] dưới tuỳ chọn lệnh [Limit].

3) Sử dụng ví dụ đã đề cập trước đó, chọn [Đối tác 1] để mở vị thế Long BTC Futures.

4) Nhập hoặc điều chỉnh thanh trượt để đặt số lượng.

5) Nhấn vào [Mở Long] để mở vị thế BTC Futures.













Sử dụng ví dụ về việc mở vị thế Long, dưới đây là sự khác biệt giữa lệnh BBO và lệnh Limit.





Giả sử giá bán tốt nhất hiện tại của thị trường BTC Futures là 62,900 USDT. Với lệnh Limit, bạn có thể đặt giá mở Long ở mức 62,500 USDT và đợi giá chạm đến mức này để mở thành công vị thế Long.





Nếu sử dụng lệnh BBO với giá Đối tác 1 để mở Long, lệnh BBO sẽ chọn mức giá bán tốt nhất hiện tại và thực hiện ngay lập tức ở mức 62,900 USDT, do đó giúp tăng hiệu quả giao dịch.



