Hướng dẫn ngăn chặn việc chiếm đoạt địa chỉ

#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu#Khái Niệm Cơ Bản
Mô tả ngắn gọn: Nạn nhân gửi địa chỉ nhận tiền điện tử thông qua phần mềm không chính thức hoặc sao chép và dán cục bộ địa chỉ nhận tiền điện tử. Có trường hợp địa chỉ trước và sau khi sao chép không nhất quán. Chúng tôi gọi loại tình huống này là chiếm đoạt địa chỉ.

Làm thế nào để ngăn chặn các sự cố chiếm đoạt địa chỉ?


1. Sử dụng các công cụ trò chuyện của bên thứ ba được tải xuống từ các kênh chính thức và không tải xuống các phiên bản bẻ khóa, phiên bản ngôn ngữ XX cụ thể, v.v. từ nền tảng của bên thứ ba.

2. Khi sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, hãy cài đặt cẩn thận phần mềm plugin của bên thứ ba và không cài đặt các plugin không tin cậy từ các các kênh không chính thức.

3. Nâng cấp hệ điều hành thiết bị (iOS/Android/Windows/macOS) kịp thời, cài đặt sửa các lỗ hổng bảo mật hệ thống kịp thời, cập nhật phiên bản trình duyệt kịp thời, cài đặt phần mềm chống virus và thực hiện việc quét và chống virus hàng ngày .

Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ đã bị chiếm đoạt hay chưa:


1. Trong phần mềm trò chuyện, hãy gửi địa chỉ cho bạn bè, so sánh địa chỉ đó với địa chỉ mà thiết bị của bạn bè nhận được, nếu không khớp thì địa chỉ đó đã bị chiếm đoạt.

2. Trong trình duyệt, khi rút tiền trên nền tảng CEX đều thực hiện xác minh hai bước. Vui lòng kiểm tra cẩn thận xem địa chỉ xác nhận có khớp với địa chỉ mục tiêu hay không. Nếu không khớp, giao diện trình duyệt đã bị tấn công. Bạn cũng có thể kiểm tra thông qua công cụ tìm kiếm, nhập địa chỉ rút tiền kiểm tra vào công cụ tìm kiếm, nhấp vào Tìm kiếm và chờ xem từ khóa tìm kiếm trên trang tìm kiếm có phải là địa chỉ rút tiền kiểm tra hay không, nếu không khớp, giao diện trình duyệt đã bị tấn công.

3. Trong hệ điều hành của bạn, hãy sao chép địa chỉ đã kiểm tra, sau đó sao chép địa chỉ đó vào Notepad hoặc phần mềm khác và so sánh xem địa chỉ được sao chép có phù hợp với địa chỉ đích hay không. Nếu không khớp, khay nhớ tạm của bạn đã bị chiếm toàn quyền điều khiển.

Phải làm gì trong trường hợp bị chiếm đoạt địa chỉ:


1. Nếu nhận thấy có sự cố chiếm quyền điều khiển trong phần mềm trò chuyện của bên thứ ba, vui lòng gỡ cài đặt phần mềm này và truy cập kênh chính thức để tải xuống phiên bản chính thức.

2. Nếu nhận thấy vấn đề chiếm quyền điều khiển chỉ tồn tại trong trình duyệt, thì khả năng cao có phần mềm plugin độc hại trong trình duyệt hoặc trình duyệt không chính thức đã được tải xuống, nếu bạn đã tải xuống trình duyệt từ một kênh chính thức, vui lòng gỡ cài đặt plugin không chắc chắn về bảo mật. Nếu không thể thực hiện phán đoán, bạn có thể gỡ cài đặt tất cả các plugin . Nếu bạn không tải xuống trình duyệt từ kênh chính thức, hãy gỡ cài đặt trình duyệt và truy cập kênh chính thức để tải xuống.

3. Nếu thấy sao chép và dán địa chỉ vào máy sẽ bị chiếm quyền điều khiển thì khả năng cao máy bạn có phần mềm virus, bạn cần cài đặt phần mềm diệt virus và quét virus kịp thời, đồng thời nâng cấp hệ thống và cài đặt kịp thời các bản cập nhật để bảo mật hệ thống.

4. Nếu không có cách nào ở trên có thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn cần cài đặt lại hệ thống, lưu ý rằng việc cài đặt lại hệ thống sẽ làm mất tất cả dữ liệu của bạn, vui lòng thao tác cẩn thận, bạn nên đến địa điểm chính thức để cài đặt lại hệ thống.


