Trong quá trình sử dụng MEXC, một số người dùng cần xuất lịch sử nạp và rút từ tài khoản MEXC. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xuất lịch sử nạp và rút. 1. Web Bạn có thể xuất lịch Trong quá trình sử dụng MEXC, một số người dùng cần xuất lịch sử nạp và rút từ tài khoản MEXC. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xuất lịch sử nạp và rút. 1. Web Bạn có thể xuất lịch
Learn/Hướng dẫn người mới/Spot/Hướng dẫn x... nạp và rút

Hướng dẫn xuất lịch sử nạp và rút

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Spot
Humanity
H$0.06733-4.55%
PoP Planet
P$0.11527+9.42%
MemeCore
M$2.00926-3.13%
Gravity
G$0.009178-5.14%
TokenFi
TOKEN$0.01166-3.79%

Trong quá trình sử dụng MEXC, một số người dùng cần xuất lịch sử nạp và rút từ tài khoản MEXC. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xuất lịch sử nạp và rút.

1. Web


Bạn có thể xuất lịch sử nạp và rút trên trang sao kê tài khoản Spot và trang lịch sử nạp/rút.

1.1 Xuất dữ liệu từ trang sao kê tài khoản Spot


Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Tại mục [Ví], nhấn chọn [Spot].


Bên góc phải của giao diện Spot, chọn [Sao kê tài khoản Spot].


Tại trang Sao kê tài khoản Spot, chọn [Nạp/Rút/Gửi], sau đó nhấn nút [Xuất] bên góc phải.


Trong phần "Loại giao dịch", chọn "Nạp/Rút/Gửi". Bạn cũng có thể chọn bốn loại dữ liệu khác nhau: Tất cả, nạp/rút, phí, chuyển. Hãy chọn dữ liệu bạn muốn xuất.

Tiếp đến chọn "Token", "Phương hướng" và "Thời gian" cho bản xuất. Bạn có thể nhấn chọn hoặc không chọn mục "Mã hoá tệp", sau đó nhấn vào [Xuất] để xuất lịch sử nạp và rút.


Lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất dữ liệu quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.

1.2 Xuất dữ liệu từ trang lịch sử giao dịch


Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập trang [Lịch sử giao dịch], chọn "Lịch sử nạp" hoặc "Lịch sử rút" và nhấn và [Xuất].


Trong mục "Loại", có ba loại dữ liệu khác nhau: Nạp, rút và khác. Chọn dữ liệu bạn muốn xuất.

Đặt "Thời gian" muốn xuất, sau đó có thể chọn hoặc không chọn "Mã hoá tệp" và "Tự động gửi Email sau khi tạo". Bạn cũng có thể "Đặt mật khẩu tệp" và "Email" nhận tệp (Theo mặc định, đây là Email được liên kết với tài khoản. Nhấn vào [Xuất] để xuất lịch sử nạp và rút.


Tương tự, cần lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.

2. App


Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Nhấn vào [Biểu tượng người dùng] ở góc bên trái, chọn [Giao dịch] và nhấn vào [Nạp/Rút].


Trên trang Lịch sử Spot, chọn "Lịch sử quỹ", sau đó nhất vào nút xuất ở góc bên phải. Trên giao diện Xuất lịch sử giao dịch, nhấn vào [+ Xuất dữ liệu mới].

Trong mục "Loại dữ liệu" sẽ có các lựa chọn như: Lịch sử nạp, lịch sử rút và khác. Chọn dữ liệu bạn muốn xuất.

Đặt "Khoảng thời gian" để xuất lịch sử và bạn có thể chọn hoặc không chọn mục "Mã hoá tệp" và "Gửi Email sau khi được tạo" để xuất lịch sử nạp và rút.


Lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Thị trường tiền mã hoá luôn biến động mạnh, giá có thể dao động nhanh chóng và ngay cả những chậm trễ nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ không đáng có. Lệnh Stop-Limit là một công

Hướng dẫn về quy tắc giao dịch MEXC để giao dịch Spot hiệu quả

Hướng dẫn về quy tắc giao dịch MEXC để giao dịch Spot hiệu quả

Trong giao dịch Spot tiền mã hoá, ngoài phân tích giá và lựa chọn chiến lược, việc hiểu và tuân thủ các quy tắc thị trường của sàn giao dịch cũng quan trọng không kém. Đối với người dùng MEXC, mỗi cặp

Hướng dẫn xem biến động giá và biên độ giá? Hướng dẫn người mới về biến động trong giao dịch tiền mã hoá

Hướng dẫn xem biến động giá và biên độ giá? Hướng dẫn người mới về biến động trong giao dịch tiền mã hoá

Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá, biến động giá và biên độ giá là hai chỉ báo quan trọng. Chúng không chỉ phản ánh động lực thị trường mà còn cung cấp cho nhà đầu tư những chỉ dẫn giá trị để đưa ra q

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường tiền mã hoá chủ yếu được chia thành giao dịch Spot và giao dịch Futures.Giao dịch Spot là hành động mua và bán tiền mã hoá trên thị trường, thực hiện

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng