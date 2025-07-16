Hướng dẫn xuất lịch sử nạp và rút





Trong quá trình sử dụng MEXC, một số người dùng cần xuất lịch sử nạp và rút từ tài khoản MEXC. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xuất lịch sử nạp và rút.









Bạn có thể xuất lịch sử nạp và rút trên trang sao kê tài khoản Spot và trang lịch sử nạp/rút.









Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Tại mục [Ví], nhấn chọn [Spot].









Bên góc phải của giao diện Spot, chọn [Sao kê tài khoản Spot].









Tại trang Sao kê tài khoản Spot, chọn [Nạp/Rút/Gửi], sau đó nhấn nút [Xuất] bên góc phải.









Trong phần "Loại giao dịch", chọn "Nạp/Rút/Gửi". Bạn cũng có thể chọn bốn loại dữ liệu khác nhau: Tất cả, nạp/rút, phí, chuyển. Hãy chọn dữ liệu bạn muốn xuất.





Tiếp đến chọn "Token", "Phương hướng" và "Thời gian" cho bản xuất. Bạn có thể nhấn chọn hoặc không chọn mục "Mã hoá tệp", sau đó nhấn vào [Xuất] để xuất lịch sử nạp và rút.









Lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất dữ liệu quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.









Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập trang [Lịch sử giao dịch], chọn "Lịch sử nạp" hoặc "Lịch sử rút" và nhấn và [Xuất].









Trong mục "Loại", có ba loại dữ liệu khác nhau: Nạp, rút và khác. Chọn dữ liệu bạn muốn xuất.





Đặt "Thời gian" muốn xuất, sau đó có thể chọn hoặc không chọn "Mã hoá tệp" và "Tự động gửi Email sau khi tạo". Bạn cũng có thể "Đặt mật khẩu tệp" và "Email" nhận tệp (Theo mặc định, đây là Email được liên kết với tài khoản. Nhấn vào [Xuất] để xuất lịch sử nạp và rút.









Tương tự, cần lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.









Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Nhấn vào [Biểu tượng người dùng] ở góc bên trái, chọn [Giao dịch] và nhấn vào [Nạp/Rút].









Trên trang Lịch sử Spot, chọn "Lịch sử quỹ", sau đó nhất vào nút xuất ở góc bên phải. Trên giao diện Xuất lịch sử giao dịch, nhấn vào [+ Xuất dữ liệu mới].





Trong mục "Loại dữ liệu" sẽ có các lựa chọn như: Lịch sử nạp, lịch sử rút và khác. Chọn dữ liệu bạn muốn xuất.





Đặt "Khoảng thời gian" để xuất lịch sử và bạn có thể chọn hoặc không chọn mục "Mã hoá tệp" và "Gửi Email sau khi được tạo" để xuất lịch sử nạp và rút.









Lưu ý tính năng này có giới hạn về số lần xuất sao kê tài khoản Spot trong mỗi tháng. Tham khảo thông tin hiển thị trên trang để biết giới hạn cụ thể. Hãy lập kế hoạch xuất theo nhu cầu để tránh việc xuất quá thường xuyên. Nếu cần xuất một số lượng lớn lịch sử tài khoản Spot, hãy xuất dữ liệu theo nhiều đợt để tránh lỗi tệp.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.