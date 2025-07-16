Copy Trade là một phương pháp đầu tư cho phép người dùng sao chép các giao dịch của những Trader có kinh nghiệm, thực hiện mọi giao dịch giống Trader. Việc lựa chọn Trader xuất sắc là yếu tố quan trọnCopy Trade là một phương pháp đầu tư cho phép người dùng sao chép các giao dịch của những Trader có kinh nghiệm, thực hiện mọi giao dịch giống Trader. Việc lựa chọn Trader xuất sắc là yếu tố quan trọn
Learn/Hướng dẫn người mới/Copy Trade/Hướng dẫn c... Copy Trade

Hướng dẫn chọn Trader trong Copy Trade

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Futures#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06728-4.82%
XYZ.Trades
TRADER$0.0000844-5.06%
Polytrade
TRADE$0.09138-4.16%
MemeCore
M$2.01033-2.81%
PoP Planet
P$0.11529+9.17%

Copy Trade là một phương pháp đầu tư cho phép người dùng sao chép các giao dịch của những Trader có kinh nghiệm, thực hiện mọi giao dịch giống Trader. Việc lựa chọn Trader xuất sắc là yếu tố quan trọng để thành công trong hành trình Copy Trade.

1. Hướng dẫn đánh giá Trader phù hợp


1.1 Xem xét hiệu suất trong quá khứ


Khi đánh giá hiệu suất trong quá khứ của Trader, không nên chỉ tập trung vào lợi nhuận cao trong ngắn hạn, vì lợi nhuận ổn định trong dài hạn cũng quan trọng không kém. Mặc dù lợi nhuận cao trong ngắn hạn có thể hấp dẫn, nhưng đôi khi đây là kết quả của biến động thị trường hoặc may mắn hơn là kỹ năng. Lợi nhuận ổn định trong dài hạn thường là thước đo đáng tin cậy hơn về khả năng giao dịch.

MEXC cung cấp dữ liệu hiệu suất toàn diện bao gồm PNL, ROI và tỷ lệ thắng trong 7 ngày và 180 ngày. Các dữ liệu này hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn Trader để theo dõi.

1.2 Phân tích phong cách giao dịch


Trên trang Thông tin chi tiết về Trader, bạn có thể phân tích các dữ liệu quan trọng như Tần suất giao dịchTỷ lệ PNL để xác định xem phong cách giao dịch của Trader có phù hợp với sở thích đầu tư của bạn hay không.


Tần suất giao dịch: Đây là số lượng giao dịch trung bình mỗi tuần của Trader trong một khoảng thời gian nhất định. Một số Trader yêu thích giao dịch ngắn hạn với tần suất cao, trong khi những người khác tập trung vào các chiến lược trung và dài hạn. Hãy chọn phong cách giao dịch phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.

Tỷ lệ PNL: Đây là tỷ lệ giữa tổng lợi nhuận trên tổng thua lỗ. Tỷ lệ thắng cao không đảm bảo lợi nhuận tổng thể. Cần xem xét cả quy mô của các giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ. Một Trader có lợi nhuận nhỏ nhưng thua lỗ lớn vẫn có thể hoạt động kém hiệu quả, mặc dù có tỷ lệ thắng cao.

Lưu ý:Tỷ lệ thắng = Số lệnh đóng có lợi nhuận / Tổng số lệnh đã đóng × 100%.

1.3 Xem xét bảng xếp hạng và chỉ số


MEXC xếp hạng các Trader dựa trên nhiều chỉ số hiệu suất, bao gồm ROI, tỷ lệ thắng, PNL và số lượng người theo dõi. Các Trader có nhiều người theo dõi thường cho thấy mức độ tin cậy cao. Bạn cũng có thể khám phá những Trader mới hoặc xem tất cả các Trader đã được thêm vào danh sách theo dõi của mình.


Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của một Trader không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Do đó, bạn nên phân bổ quỹ Copy Trade một cách hợp lý và thiết lập SL (stop-loss) và TP (take-profit) để quản lý hiệu quả sự biến động của tài sản.

2. Hướng dẫn chọn Trader trên MEXC: Từng bước chi tiết


Quy trình lựa chọn Trader trên Web và App đều tương tự nhau. Dưới đây là hướng dẫn dựa trên Web:

Bước 1: Trên trang web, đăng nhập vào tài khoản và điều hướng đến FuturesCopy Trade.


Bước 2: Kéo xuống đến Trader hàng đầu/Tất cả Trader. Lọc tìm kiếm theo ROI cao nhất, PNL cao nhất, Nhiều người theo dõi nhấtTrader mới.


Bước 3: Trên thẻ thông tin của Trader, bạn có thể xem các dữ liệu quan trọng như ROI, PNL, Tỷ lệ thắng, Cặp giao dịch, Tần suất giao dịch, Tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ, Tổng số lượng người theo dõi.

Mẹo: Nhấn vào nút ở góc trên bên phải của thẻ Trader để thêm Trader này vào danh sách theo dõi của bạn.


Bước 4: Nhấn vào thẻ để truy cập trang Thông tin chi tiết về Trader, nơi cung cấp thông tin về: Hiệu suất, PNL tích luỹ, Hiệu suất giao dịch hàng ngày, PNL của người theo dõi, Tuỳ chọn Futures, Cặp giao dịch, và Thời gian nắm giữ.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào mục Thống kê Giao dịch dẫn đầu để xem chi tiết các giao dịch hiện tạilịch sử của Trader.


So sánh hiệu suất Trader: Ở góc trên bên phải của trang Thông tin chi tiết về Trader, nhấn vào nút VS để truy cập trang So sánh hiệu suất Trader.

Tại đây, bạn có thể thêm nhiều Trader mà bạn quan tâm và so sánh dựa trên các Thông tin cơ bảnSố liệu giao dịch. Bạn cũng có thể bật tùy chọn Hiệu suất nổi bật nhất để làm nổi bật các dữ liệu có hiệu suất tốt nhất trong biểu đồ so sánh, giúp bạn dễ dàng phân tích thông tin một cách trực quan hơn.


Bước 5:Nhấn vào Copy Trade trên thẻ của Trader bạn chọn, sau đó thiết lập Cài đặt thông số Copy Tradeđể bắt đầu Copy Trade. Nhập Số tiền Copy TradeSL tài khoản. Để thiết lập các cài đặt nâng cao hơn, nhấn vào Cài đặt khác.

Nếu Trader bạn chọn đã đạt giới hạn số lượng người theo dõi, nhấn vào Copy Tradeđể kích hoạt Bật thông báo vị trí trống. Bạn sẽ nhận được tin nhắn đẩy hoặc thông báo hệ thống nếu Trader có thể theo dõi.

Để biết hướng dẫn chi tiết, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Copy Trade MEXC (Web)Hướng dẫn Copy Trade MEXC (App).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là lời khuyên đầu tư để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Mọi hành động đầu tư là trách nhiệm riêng của người dùng và không liên quan đến trang web này.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng