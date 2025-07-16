Hướng dẫn chọn Trader trong Copy Trade





Copy Trade là một phương pháp đầu tư cho phép người dùng sao chép các giao dịch của những Trader có kinh nghiệm, thực hiện mọi giao dịch giống Trader. Việc lựa chọn Trader xuất sắc là yếu tố quan trọng để thành công trong hành trình Copy Trade.













Khi đánh giá hiệu suất trong quá khứ của Trader, không nên chỉ tập trung vào lợi nhuận cao trong ngắn hạn, vì lợi nhuận ổn định trong dài hạn cũng quan trọng không kém. Mặc dù lợi nhuận cao trong ngắn hạn có thể hấp dẫn, nhưng đôi khi đây là kết quả của biến động thị trường hoặc may mắn hơn là kỹ năng. Lợi nhuận ổn định trong dài hạn thường là thước đo đáng tin cậy hơn về khả năng giao dịch.





MEXC cung cấp dữ liệu hiệu suất toàn diện bao gồm PNL, ROI và tỷ lệ thắng trong 7 ngày và 180 ngày. Các dữ liệu này hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn Trader để theo dõi.









Trên trang Thông tin chi tiết về Trader, bạn có thể phân tích các dữ liệu quan trọng như Tần suất giao dịch và Tỷ lệ PNL để xác định xem phong cách giao dịch của Trader có phù hợp với sở thích đầu tư của bạn hay không.









Tần suất giao dịch: Đây là số lượng giao dịch trung bình mỗi tuần của Trader trong một khoảng thời gian nhất định. Một số Trader yêu thích giao dịch ngắn hạn với tần suất cao, trong khi những người khác tập trung vào các chiến lược trung và dài hạn. Hãy chọn phong cách giao dịch phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.





Tỷ lệ PNL: Đây là tỷ lệ giữa tổng lợi nhuận trên tổng thua lỗ. Tỷ lệ thắng cao không đảm bảo lợi nhuận tổng thể. Cần xem xét cả quy mô của các giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ. Một Trader có lợi nhuận nhỏ nhưng thua lỗ lớn vẫn có thể hoạt động kém hiệu quả, mặc dù có tỷ lệ thắng cao.





Lưu ý:Tỷ lệ thắng = Số lệnh đóng có lợi nhuận / Tổng số lệnh đã đóng × 100%.









MEXC xếp hạng các Trader dựa trên nhiều chỉ số hiệu suất, bao gồm ROI, tỷ lệ thắng, PNL và số lượng người theo dõi. Các Trader có nhiều người theo dõi thường cho thấy mức độ tin cậy cao. Bạn cũng có thể khám phá những Trader mới hoặc xem tất cả các Trader đã được thêm vào danh sách theo dõi của mình.









Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của một Trader không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Do đó, bạn nên phân bổ quỹ Copy Trade một cách hợp lý và thiết lập SL (stop-loss) và TP (take-profit) để quản lý hiệu quả sự biến động của tài sản.









Quy trình lựa chọn Trader trên Web và App đều tương tự nhau. Dưới đây là hướng dẫn dựa trên Web:





Bước 1: Trên trang web, đăng nhập vào tài khoản và điều hướng đến Futures→ Copy Trade.









Bước 2: Kéo xuống đến Trader hàng đầu/Tất cả Trader. Lọc tìm kiếm theo ROI cao nhất, PNL cao nhất, Nhiều người theo dõi nhất và Trader mới.









Bước 3: Trên thẻ thông tin của Trader, bạn có thể xem các dữ liệu quan trọng như ROI, PNL, Tỷ lệ thắng, Cặp giao dịch, Tần suất giao dịch, Tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ, và Tổng số lượng người theo dõi.





Mẹo: Nhấn vào nút ☆ ở góc trên bên phải của thẻ Trader để thêm Trader này vào danh sách theo dõi của bạn.









Bước 4: Nhấn vào thẻ để truy cập trang Thông tin chi tiết về Trader, nơi cung cấp thông tin về: Hiệu suất, PNL tích luỹ, Hiệu suất giao dịch hàng ngày, PNL của người theo dõi, Tuỳ chọn Futures, Cặp giao dịch, và Thời gian nắm giữ.





Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào mục Thống kê Giao dịch dẫn đầu để xem chi tiết các giao dịch hiện tại và lịch sử của Trader.









So sánh hiệu suất Trader: Ở góc trên bên phải của trang Thông tin chi tiết về Trader, nhấn vào nút VS để truy cập trang So sánh hiệu suất Trader.





Tại đây, bạn có thể thêm nhiều Trader mà bạn quan tâm và so sánh dựa trên các Thông tin cơ bản và Số liệu giao dịch. Bạn cũng có thể bật tùy chọn Hiệu suất nổi bật nhất để làm nổi bật các dữ liệu có hiệu suất tốt nhất trong biểu đồ so sánh, giúp bạn dễ dàng phân tích thông tin một cách trực quan hơn.









Bước 5:Nhấn vào Copy Trade trên thẻ của Trader bạn chọn, sau đó thiết lập Cài đặt thông số Copy Tradeđể bắt đầu Copy Trade. Nhập Số tiền Copy Trade và SL tài khoản. Để thiết lập các cài đặt nâng cao hơn, nhấn vào Cài đặt khác.





Nếu Trader bạn chọn đã đạt giới hạn số lượng người theo dõi, nhấn vào Copy Tradeđể kích hoạt Bật thông báo vị trí trống. Bạn sẽ nhận được tin nhắn đẩy hoặc thông báo hệ thống nếu Trader có thể theo dõi.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là lời khuyên đầu tư để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Mọi hành động đầu tư là trách nhiệm riêng của người dùng và không liên quan đến trang web này.