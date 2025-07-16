Hướng dẫn tính kích thước vị thế Futures





"Vị thế" (Position) là một thuật ngữ phổ biến trong giao dịch tài chính và có ý nghĩa khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. Trong thị trường giao dịch Futures, một vị thế cụ thể đề cập đến số lượng hợp đồng Futures mua hoặc bán. Đối với người đặt lệnh Long, đó được gọi là nắm giữ vị thế mua, và đối với người đặt lệnh Short, đó được gọi là nắm giữ vị thế bán. Trước khi tính toán kích thước vị thế, chúng ta cần có hiểu biết cơ bản về khái niệm vị thế Long và Short.









Giữ vị thế Long đề cập đến việc nhà giao dịch tin rằng giá thị trường có khả năng tăng trong tương lai. Do đó, họ mua vị thế (một số lượng hợp đồng Futures cụ thể) được gọi là vị thế Long. Sau khi mua ở một mức giá nhất định, nhà giao dịch đợi giá tăng đến một mức như mong muốn để bán vị thế kiếm lợi nhuận.





Mặt khác, giữ vị thế Short là khi một nhà giao dịch tin rằng giá thị trường có thể sẽ giảm trong tương lai. Trong trường hợp này, họ bán khống, bán một vị thế (một số lượng hợp đồng Futures cụ thể) được gọi là vị thế Short. Sau khi bán ở một mức giá nhất định, người giao dịch đợi giá giảm đến một mức như mong muốn trước khi mua lại vị thế để thu lợi nhuận.









Quản lý rủi ro liên quan đến việc chuẩn bị cho khả năng bị thanh lý lệnh trong bất kỳ giao dịch nào. Ví dụ: sau khi giữ một vị thế Long, nếu thị trường đột nhiên suy thoái, bạn cần đặt giá đầu ra. Thoát lệnh ở mức giá định trước này, dù điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận thua lỗ, xác định số tiền thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch - đây được gọi là số tiền rủi ro. Việc chịu tổn thất trong mức rủi ro này là điều cần thiết vì nó giảm thiểu rủi ro, ngăn tài khoản của bạn thua lỗ vượt quá khả năng chi trả của bạn.





Việc thiết lập giá đầu ra tùy thuộc vào các nguyên tắc và chiến lược giao dịch của từng cá nhân, có thể khác nhau tùy theo từng người. Nó xoay quanh các phương pháp giao dịch của bạn và sự hiểu biết khi nào thị trường có bước chuyển biến đáng kể, thúc đẩy bạn thoát lệnh để cắt lỗ. Điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa giá đầu ra và giá vào lệnh, cũng như tỷ lệ tuyệt đối giữa giá vào lệnh, được gọi là mức dừng lỗ.





Mặc dù các phương thức giao dịch khác nhau giữa các cá nhân nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều đặt mức rủi ro từ 0,5% đến 2% số dư tài khoản của họ. Điều này có nghĩa là mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch được đặt trong khoảng từ 0,5% đến 2% tổng số vốn. Bằng cách đó, ngay cả trong trường hợp thua lỗ, họ vẫn có cơ hội phục hồi hoặc thu được lợi nhuận tiếp theo.





Trong các thị trường giao dịch tài chính truyền thống, nguyên tắc đầu tư 1% thường được áp dụng, cho phép rủi ro tối đa là 1% cho mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu quy mô tài khoản của bạn là 10.000 USD, bạn có thể chấp nhận mức rủi ro là 100 USD cho mỗi giao dịch.









Công thức tính kích thước vị thế như sau: Kích thước vị thế = Số tiền rủi ro / Mức dừng lỗ, trong đó: Số tiền rủi ro = Kích thước vị thế * Cấp bậc rủi ro và Mức dừng lỗ = |(Giá vào lệnh - Giá đóng lệnh)| / Giá vào lệnh.





Giả sử chúng ta có 10,000 USD trong tài khoản và mức rủi ro là 1%. Vì vậy, số tiền rủi ro là 100 USD.

Nếu chúng ta muốn bán Bitcoin ở mức 26,000 USD, đặt giá thoát lệnh dừng lỗ ở mức 27,000 USD, tỷ lệ SL hiện tại là 3.8%. Trong trường hợp này, kích thước vị thế sẽ là 100 USD / 0.038 = 2,631 USD.

Tương tự, nếu chúng ta mua vào ở mức 26,000 USD với giá thoát lệnh dừng lỗ là 25,000 USD, cũng ở mức dừng lỗ 3.8%, quy mô vị thế vẫn sẽ là 2,631 USD.





Do đó, quy mô vị thế của chúng ta nên được đặt ở mức 2,631 USD. Nếu giá Bitcoin đạt đến SL short là 27,000 USD hoặc SL long là 25,000 USD, chúng ta sẽ phải chịu khoản lỗ 100 USD.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.