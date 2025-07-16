Fragmetric (FRAG): Cơ sở hạ tầng quản lý tài sản và restaking mô-đun trên Solana

Khi quản lý tài sản trên chuỗi và restaking ngày càng trở thành trụ cột cốt lõi của hệ sinh thái DeFi, Fragmetric đang tiên phong phát triển một giải pháp có tính mô-đun cao và dễ kết hợp trên mạng Solana. Bằng cách giới thiệu chuẩn tài sản FRAG-22 và mô hình staking thanh khoản đa tài sản, Fragmetric mang đến trải nghiệm staking thống nhất và cơ chế phân bổ lợi nhuận hiệu quả - xây dựng hạ tầng cộng tác tài sản linh hoạt và an toàn hơn, phù hợp cho cả người dùng và nhà phát triển.









Fragmetric là một giao thức quản lý tài sản có tính mô-đun, được xây dựng trên mạng Solana. Sứ mệnh của dự án là cung cấp khả năng xử lý thanh khoản thống nhất, tổng hợp phần thưởng và hỗ trợ quản trị mô-đun cho nhiều loại tài sản staking - bao gồm SOL và các token staking thanh khoản (LST) hàng đầu. là một giao thức quản lý tài sản có tính mô-đun, được xây dựng trên mạng. Sứ mệnh của dự án là cung cấp khả năng xử lý thanh khoản thống nhất, tổng hợp phần thưởng và hỗ trợ quản trị mô-đun cho nhiều loại tài sản staking - bao gồm SOL và các token staking thanh khoản (LST) hàng đầu.





Giao thức tập trung vào hai thành phần chính:





Chuẩn FRAG-22: Một khung quản lý tài sản dựa trên Solana Token Extensions, cho phép ánh xạ đa tài sản và kiểm soát mô-đun

Tài sản frag (ví dụ: fragSOL, fragJTO): Là các token đại diện người dùng nhận được khi nạp tài sản staking. Các token này có tính thanh khoản, dễ kết hợp và hỗ trợ phân bổ lợi nhuận tự động





Thông qua khung tài sản chuẩn hóa và mô hình phần thưởng tự động, Fragmetric hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong staking, giảm độ phức tạp vận hành và cung cấp nền tảng cơ sở cho thế hệ tiếp theo của việc cộng tác tài sản trong DeFi.









2.1 Hỗ trợ nhiều loại tài sản staking





Người dùng có thể nạp nhiều loại tài sản vào Fragmetric, bao gồm SOL (token gốc của Solana) và các LST (như JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO, v.v.).





Khi nạp, người dùng sẽ nhận được các token frag tương ứng (ví dụ: fragSOL) đại diện cho vị thế staking. Các token này có tính thanh khoản và có thể sử dụng trong các giao thức DeFi để giao dịch, staking bổ sung hoặc tham gia các hoạt động tạo lợi nhuận khác.





2.2 Nguồn lợi nhuận đa dạng





Bằng cách tổng hợp nhiều nguồn doanh thu, tài sản frag mang lại cho người nắm giữ tiềm năng lợi nhuận kép, chủ yếu đến từ:





Phần thưởng xác thực PoS: Các phần thưởng khối từ staking truyền thống

Doanh thu MEV (Maximal Extractable Value): Tích hợp với các cơ hội MEV thông qua mạng Jito

Phần thưởng dịch vụ mạng mô-đun (AVS): Nhận thưởng khi tham gia các dịch vụ phi tập trung như Switchboard (oracle) và Ping Network (cơ sở hạ tầng node)





2.3 Chuẩn tài sản mô-đun FRAG-22





FRAG-22 là một chuẩn tài sản gốc do Fragmetric phát triển trên Solana, được xây dựng dựa trên Token Extensions. Các tính năng chính bao gồm:





Đại diện tài sản thống nhất: Ánh xạ nhiều tài sản staking thành tài sản frag, đơn giản hóa việc quản lý và tích hợp danh mục

Mô-đun kiểm soát có thể lập trình: Cho phép quản lý linh hoạt việc chuyển tài sản, phần thưởng và thông số thông qua " transfer hooks "

Theo dõi & phân bổ phần thưởng tự động: Giải quyết sự thiếu nhất quán trong hệ thống phần thưởng LST truyền thống để nâng cao độ chính xác và công bằng

Sẵn sàng kết hợp vào DeFi: Mô hình tài sản chuẩn hóa giúp tăng khả năng tương thích và tích hợp với các giao thức DeFi





2.4 Kiến trúc bảo mật và kiểm toán





Tất cả các thành phần cốt lõi của Fragmetric đã trải qua kiểm toán và xác minh chính thức từ Certora và Quantstamp. Các thành phần này bao gồm hệ thống phân bổ phần thưởng, quyền kiểm soát hợp đồng và hạ tầng điều phối tài sản liên mô-đun - nhằm đảm bảo bảo mật giao thức mạnh mẽ và quản lý tài sản minh bạch.









FRAG là token quản trị gốc của giao thức Fragmetric, với tổng cung cố định là 1 tỷ token được phân bổ một lần và không có kế hoạch phát hành bổ sung. Ngoài vai trò quản trị cốt lõi, người nắm giữ token FRAG có thể stake FRAG để tham gia đề xuất và bỏ phiếu trong giao thức. Token này cũng đóng vai trò khuyến khích quan trọng trong hệ sinh thái: staking FRAG sẽ mở khóa điểm airdrop (F Point) và tăng hệ số phần thưởng. Trong tương lai, FRAG cũng sẽ được sử dụng để khuyến khích các nhà phát triển mô-đun, người tham gia mạng và việc tích hợp các dịch vụ AVS mới - đưa FRAG trở thành trung tâm thúc đẩy giá trị và điều phối toàn hệ thống. Bảng phân bổ và mở khóa token như sau:





Hạng mục Phân bổ Thời gian vesting Đóng góp cốt lõi 20% 1 năm khóa + vesting tuyến tính trong 2 năm tiếp theo Nhà đầu tư sớm 22% Phát hành 10% ban đầu, phần còn lại khóa trong 1 năm + vesting tuyến tính trong 2 năm tiếp theo Foundation

13% Vesting tuyến tính trong 4 năm, chia theo quý Phát triển cộng đồng & hệ sinh thái 30% Phát hành 1/3 ban đầu, phần còn lại vesting trong 4 năm Airdrop 15% Phân bổ theo giai đoạn, 1.8% phân bổ trong mùa 1













Sự kiện airdrop đầu tiên của Fragmetric (mùa 1) đã hoàn thành với chụp nhanh dữ liệu được thực hiện vào tháng 06/2025 và mở nhận thưởng từ ngày 02/07. Airdrop này được phân bổ cho các thành viên cộng đồng tích cực, bao gồm người nắm giữ các tài sản như fragSOL và fragJTO. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong quá trình phân bổ ban đầu của token FRAG mà còn nhằm thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, củng cố tính gắn kết cộng đồng và tạo nền tảng cho quản trị phi tập trung.





Đồng thời, token FRAG đã được niêm yết chính thức vào ngày 01/07/2025 trên nhiều sàn giao dịch - bao gồm cả MEXC. Nguồn cung lưu hành ban đầu vào khoảng 202 triệu token. Khi giao thức tiếp tục phát triển và cộng đồng ngày càng gắn bó, tiện ích của FRAG được kỳ vọng sẽ mở rộng vượt ra ngoài vai trò quản trị và staking cơ bản để hỗ trợ các chương trình khuyến khích đa dạng và hợp tác liên giao thức.





Fragmetric cung cấp giải pháp toàn diện cho việc quản lý tài sản hiệu quả, quản trị mô-đun và tích hợp lợi nhuận chéo thông qua chuẩn FRAG-22 và mô hình restaking đa tài sản. Điểm đột phá của Fragmetric nằm ở việc áp dụng các cơ chế chuẩn hóa và tự động hóa để cân bằng giữa thanh khoản tài sản và lợi nhuận kép. Trong tương lai, Fragmetric hướng đến việc mở rộng hỗ trợ cho nhiều loại LST (token staking thanh khoản) và AVS (dịch vụ xác thực chủ động), tích hợp với mạng lưới nhà phát triển mô-đun rộng lớn hơn, đồng thời xây dựng hạ tầng tài sản cộng tác phục vụ toàn bộ hệ sinh thái Solana và đa chuỗi.





Là dự án kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn, Fragmetric thể hiện rõ lợi thế vững chắc và tiềm năng dài hạn trong lĩnh vực staking, do đó rất đáng theo dõi.





