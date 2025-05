TAVA

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Tên tokenTAVA

Xếp hạngNo.1153

Vốn hóa thị trường$0,00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0,00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0,10%

Nguồn cung lưu hành695.877.944,465572

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung1.000.000.000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất5.447659566153262,2022-07-07

Giá thấp nhất0.008411259153674097,2025-04-14

Blockchain công khaiETH

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

