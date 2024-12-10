PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) định nghĩa lại sự đổi mới của tài sản kỹ thuật số bằng cách kết hợp các nguyên lý khan hiếm cơ bản của Bitcoin với khả năng hiện đại của mạng Solana. Nguồn cung cố định 21,000,000 token của Purple Bitcoin được kết hợp với cơ chế đốt giảm phát sáng tạo và được bảo mật thông qua các hợp đồng thông minh không thể thay đổi và từ bỏ. Hoạt động trên nền tảng proof-of-stake, Purple Bitcoin mang đến giao dịch tốc độ cao, giảm phí, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các loại tiền mã hoá bền vững và hiệu suất cao.

Tên tokenPBTC

Xếp hạngNo.3438

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung19,312,946

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất1.2751318968681968,2025-06-19

Giá thấp nhất0.028456991217276392,2024-12-10

Blockchain công khaiSOL

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

etfindex:mc_etfindex_sourceTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được cung cấp bởi cmc và không được xem là lời khuyên đầu tư.