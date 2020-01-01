Токеноміка Yield Optimizer ETH (YOETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Yield Optimizer ETH (YOETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yield Optimizer ETH (YOETH) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Офіційний вебсайт: https://yo.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Купити YOETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yield Optimizer ETH (YOETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yield Optimizer ETH (YOETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,15M $ 16,15M $ 16,15M Загальна пропозиція: $ 6,32K $ 6,32K $ 6,32K Циркуляційна пропозиція: $ 6,32K $ 6,32K $ 6,32K FDV (повністю розведена вартість): $ 16,15M $ 16,15M $ 16,15M Історичний максимум: $ 3 014,92 $ 3 014,92 $ 3 014,92 Історичний мінімум: $ 62,59 $ 62,59 $ 62,59 Поточна ціна: $ 2 558,15 $ 2 558,15 $ 2 558,15 Дізнайтеся більше про ціну Yield Optimizer ETH (YOETH)

Токеноміка Yield Optimizer ETH (YOETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yield Optimizer ETH (YOETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YOETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YOETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YOETH, досліджуйте ціну токена YOETH в реальному часі!

Прогноз ціни YOETH Хочете знати, куди рухається YOETH? Наша сторінка прогнозу ціни YOETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена YOETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!