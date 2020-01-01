Токеноміка Tokenomy (TEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Tokenomy (TEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tokenomy (TEN) Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Офіційний вебсайт: https://www.tokenomy.com/ Whitepaper: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Купити TEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tokenomy (TEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tokenomy (TEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 995,13K $ 995,13K $ 995,13K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 115,50M $ 115,50M $ 115,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Історичний максимум: $ 0,545269 $ 0,545269 $ 0,545269 Історичний мінімум: $ 0,00141995 $ 0,00141995 $ 0,00141995 Поточна ціна: $ 0,00861795 $ 0,00861795 $ 0,00861795 Дізнайтеся більше про ціну Tokenomy (TEN)

Токеноміка Tokenomy (TEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tokenomy (TEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEN, досліджуйте ціну токена TEN в реальному часі!

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