Токеноміка ThunderCore (TT) Дізнайтеся ключову інформацію про ThunderCore (TT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ThunderCore (TT) ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Офіційний вебсайт: https://www.thundercore.com/ Whitepaper: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Купити TT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ThunderCore (TT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ThunderCore (TT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,20M $ 34,20M $ 34,20M Загальна пропозиція: $ 12,34B $ 12,34B $ 12,34B Циркуляційна пропозиція: $ 12,34B $ 12,34B $ 12,34B FDV (повністю розведена вартість): $ 34,20M $ 34,20M $ 34,20M Історичний максимум: $ 0,052424 $ 0,052424 $ 0,052424 Історичний мінімум: $ 0,00236452 $ 0,00236452 $ 0,00236452 Поточна ціна: $ 0,00278138 $ 0,00278138 $ 0,00278138 Дізнайтеся більше про ціну ThunderCore (TT)

Токеноміка ThunderCore (TT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ThunderCore (TT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TT, досліджуйте ціну токена TT в реальному часі!

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