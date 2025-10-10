Дослідіть токеноміку Tema (TEMA) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів TEMA, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку Tema (TEMA) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів TEMA, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Ринкова капіталізація: $ 221,69K $ 221,69K $ 221,69K Загальна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Циркуляційна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 221,69K $ 221,69K $ 221,69K Історичний максимум: $ 0,062646 $ 0,062646 $ 0,062646 Історичний мінімум: $ 0,00011821 $ 0,00011821 $ 0,00011821 Поточна ціна: $ 0,00022206 $ 0,00022206 $ 0,00022206 Дізнайтеся більше про ціну Tema (TEMA) Купити TEMA зараз! Інформація Tema (TEMA) $TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience. By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience. Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem. The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology Офіційний вебсайт: https://www.temacoin.com/ Токеноміка Tema (TEMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tema (TEMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEMA, досліджуйте ціну токена TEMA в реальному часі! Прогноз ціни TEMA Хочете знати, куди рухається TEMA? Наша сторінка прогнозу ціни TEMA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TEMA зараз! Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити! Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням. Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності