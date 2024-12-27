Ціна SIPHER (SIPHER)
Поточна ціна SIPHER (SIPHER) сьогодні становить 0.173846 USD з ринковою капіталізацією $ 16.72M USD. Ціна SIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SIPHER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.68K USD
- зміна ціни SIPHER протягом дня — +3.09%
- циркуляційна пропозиція – 96.05M USD
Отримуйте оновлення цін SIPHER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SIPHER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SIPHER до USD становила $ +0.00521875.
За останні 30 днів зміна ціни SIPHER до USD становила $ +0.0792935770.
За останні 60 днів зміна ціни SIPHER до USD становила $ +0.0484187360.
За останні 90 днів зміна ціни SIPHER до USD становила $ +0.0465454559315554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00521875
|+3.09%
|30 днів
|$ +0.0792935770
|+45.61%
|60 днів
|$ +0.0484187360
|+27.85%
|90 днів
|$ +0.0465454559315554
|+36.56%
Останній аналіз цін SIPHER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+3.09%
+38.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sipher Odyssey - A cross-platform action RPG with a TCG Rogue-lite twist.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SIPHER до AUD
A$0.2781536
|1 SIPHER до GBP
￡0.13733834
|1 SIPHER до EUR
€0.1651537
|1 SIPHER до USD
$0.173846
|1 SIPHER до MYR
RM0.77709162
|1 SIPHER до TRY
₺6.12285612
|1 SIPHER до JPY
¥27.4328988
|1 SIPHER до RUB
₽17.80878424
|1 SIPHER до INR
₹14.84818686
|1 SIPHER до IDR
Rp2,803.96734938
|1 SIPHER до PHP
₱10.10219106
|1 SIPHER до EGP
￡E.8.84180756
|1 SIPHER до BRL
R$1.0778452
|1 SIPHER до CAD
C$0.24859978
|1 SIPHER до BDT
৳20.77981238
|1 SIPHER до NGN
₦269.11013108
|1 SIPHER до UAH
₴7.29457816
|1 SIPHER до VES
Bs8.866146
|1 SIPHER до PKR
Rs48.39698794
|1 SIPHER до KZT
₸91.01881176
|1 SIPHER до THB
฿5.9194563
|1 SIPHER до TWD
NT$5.70388726
|1 SIPHER до CHF
Fr0.1564614
|1 SIPHER до HKD
HK$1.34904496
|1 SIPHER до MAD
.د.م1.75410614