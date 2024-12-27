Сьогоднішня ціна SIPHER (SIPHER)

Поточна ціна SIPHER (SIPHER) сьогодні становить 0.173846 USD з ринковою капіталізацією $ 16.72M USD. Ціна SIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SIPHER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.68K USD

- зміна ціни SIPHER протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 96.05M USD

Отримуйте оновлення цін SIPHER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SIPHER.