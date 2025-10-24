Інформація щодо ціни Quantlink (QLK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,080298$ 0,080298 $ 0,080298 Найнижча ціна $ 0,0012356$ 0,0012356 $ 0,0012356 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -13,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,87%

Актуальна ціна Quantlink (QLK) становить $0,00150388. За останні 24 години QLK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QLK становить $ 0,080298, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0012356.

Що стосується короткострокових результатів, то QLK змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -13,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Quantlink (QLK)

Ринкова капіталізація $ 150,39K$ 150,39K $ 150,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,39K$ 150,39K $ 150,39K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Quantlink — $ 150,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QLK — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,39K.