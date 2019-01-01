Токеноміка Pyth USDC (PYTHUSDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pyth USDC (PYTHUSDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Pyth USDC (PYTHUSDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pyth USDC (PYTHUSDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 834,01K $ 834,01K $ 834,01K Загальна пропозиція: $ 796,99K $ 796,99K $ 796,99K Циркуляційна пропозиція: $ 796,99K $ 796,99K $ 796,99K FDV (повністю розведена вартість): $ 834,01K $ 834,01K $ 834,01K Історичний максимум: $ 9,22 $ 9,22 $ 9,22 Історичний мінімум: $ 1,012 $ 1,012 $ 1,012 Поточна ціна: $ 1,046 $ 1,046 $ 1,046 Дізнайтеся більше про ціну Pyth USDC (PYTHUSDC)

Токеноміка Pyth USDC (PYTHUSDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pyth USDC (PYTHUSDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PYTHUSDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PYTHUSDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PYTHUSDC, досліджуйте ціну токена PYTHUSDC в реальному часі!

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