Токеноміка Obyte (GBYTE) Дізнайтеся ключову інформацію про Obyte (GBYTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Офіційний вебсайт: https://obyte.org/ Whitepaper: https://obyte.org/Byteball.pdf Купити GBYTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Obyte (GBYTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Obyte (GBYTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 889,25K $ 889,25K $ 889,25K FDV (повністю розведена вартість): $ 4,77M $ 4,77M $ 4,77M Історичний максимум: $ 1 185,39 $ 1 185,39 $ 1 185,39 Історичний мінімум: $ 0,838196 $ 0,838196 $ 0,838196 Поточна ціна: $ 4,77 $ 4,77 $ 4,77 Дізнайтеся більше про ціну Obyte (GBYTE)

Токеноміка Obyte (GBYTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Obyte (GBYTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GBYTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GBYTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GBYTE, досліджуйте ціну токена GBYTE в реальному часі!

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