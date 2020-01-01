Токеноміка Morpheus Network (MNW)
Інформація Morpheus Network (MNW)
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers).
The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform.
We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
Токеноміка та аналіз ціни Morpheus Network (MNW)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Morpheus Network (MNW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Morpheus Network (MNW): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Morpheus Network (MNW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MNW, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MNW, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку MNW, досліджуйте ціну токена MNW в реальному часі!
Прогноз ціни MNW
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