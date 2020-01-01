Токеноміка KITNET TOKEN (KITNET) Дізнайтеся ключову інформацію про KITNET TOKEN (KITNET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Офіційний вебсайт: https://www.kitnettoken.com.br Whitepaper: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Купити KITNET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KITNET TOKEN (KITNET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KITNET TOKEN (KITNET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 88,86K $ 88,86K $ 88,86K Загальна пропозиція: $ 903,28M $ 903,28M $ 903,28M Циркуляційна пропозиція: $ 203,28M $ 203,28M $ 203,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 394,84K $ 394,84K $ 394,84K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00043711 $ 0,00043711 $ 0,00043711 Дізнайтеся більше про ціну KITNET TOKEN (KITNET)

Токеноміка KITNET TOKEN (KITNET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KITNET TOKEN (KITNET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KITNET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KITNET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KITNET, досліджуйте ціну токена KITNET в реальному часі!

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