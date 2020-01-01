Токеноміка Jackal Protocol (JKL) Дізнайтеся ключову інформацію про Jackal Protocol (JKL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jackal Protocol (JKL) Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Офіційний вебсайт: https://jackalprotocol.com/ Купити JKL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jackal Protocol (JKL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jackal Protocol (JKL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Загальна пропозиція: $ 160.42M $ 160.42M $ 160.42M Циркуляційна пропозиція: $ 118.43M $ 118.43M $ 118.43M FDV (повністю розведена вартість): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Історичний максимум: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Історичний мінімум: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Поточна ціна: $ 0.03796829 $ 0.03796829 $ 0.03796829 Дізнайтеся більше про ціну Jackal Protocol (JKL)

Токеноміка Jackal Protocol (JKL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jackal Protocol (JKL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JKL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JKL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JKL, досліджуйте ціну токена JKL в реальному часі!

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