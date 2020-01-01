Токеноміка Intrepid Token (INT) Дізнайтеся ключову інформацію про Intrepid Token (INT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Intrepid Token (INT) INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Офіційний вебсайт: https://intrepidinnovations.llc/ Whitepaper: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Купити INT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Intrepid Token (INT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Intrepid Token (INT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 369,58K $ 369,58K $ 369,58K Загальна пропозиція: $ 106,30K $ 106,30K $ 106,30K Циркуляційна пропозиція: $ 90,48K $ 90,48K $ 90,48K FDV (повністю розведена вартість): $ 434,20K $ 434,20K $ 434,20K Історичний максимум: $ 14,27 $ 14,27 $ 14,27 Історичний мінімум: $ 3,42 $ 3,42 $ 3,42 Поточна ціна: $ 4,08 $ 4,08 $ 4,08 Дізнайтеся більше про ціну Intrepid Token (INT)

Токеноміка Intrepid Token (INT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Intrepid Token (INT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INT, досліджуйте ціну токена INT в реальному часі!

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