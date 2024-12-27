Сьогоднішня ціна Ethermon (EMON)

Поточна ціна Ethermon (EMON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143.72K USD. Ціна EMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethermon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35K USD

- зміна ціни Ethermon протягом дня — +7.85%

- циркуляційна пропозиція – 147.03M USD

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