Ціна Ethermon (EMON)
Поточна ціна Ethermon (EMON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143.72K USD. Ціна EMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethermon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35K USD
- зміна ціни Ethermon протягом дня — +7.85%
- циркуляційна пропозиція – 147.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethermon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethermon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethermon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethermon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.85%
|30 днів
|$ 0
|-2.79%
|60 днів
|$ 0
|-2.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethermon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+7.85%
+8.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.
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