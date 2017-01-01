Токеноміка Ethermon (EMON) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethermon (EMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethermon (EMON) Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Офіційний вебсайт: https://ethermon.io/ Купити EMON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethermon (EMON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethermon (EMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,80K $ 21,80K $ 21,80K Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 147,03M $ 147,03M $ 147,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 59,30K $ 59,30K $ 59,30K Історичний максимум: $ 2,01 $ 2,01 $ 2,01 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014825 $ 0,00014825 $ 0,00014825 Дізнайтеся більше про ціну Ethermon (EMON)

Токеноміка Ethermon (EMON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethermon (EMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EMON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMON, досліджуйте ціну токена EMON в реальному часі!

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