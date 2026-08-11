Сьогоднішня ціна EDOM

Поточна ціна EDOM (EDOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDOM до USD становить $ 0 за EDOM.

EDOM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 549 499, з циркуляційною пропозицією у 7,84B EDOM. Протягом останніх 24 годин EDOM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,09207, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EDOM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо EDOM (EDOM)

Ринкова капіталізація $ 549,50K$ 549,50K $ 549,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 683,46K$ 683,46K $ 683,46K Циркуляційне постачання 7,84B 7,84B 7,84B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EDOM — $ 549,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EDOM — 7,84B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683,46K.