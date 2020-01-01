Токеноміка DEC Token (DECT) Дізнайтеся ключову інформацію про DEC Token (DECT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DEC Token (DECT) DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. Офіційний вебсайт: https://dectoken.com/ Whitepaper: https://dectoken.com/whitepaper.pdf Купити DECT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DEC Token (DECT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEC Token (DECT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 245,32K $ 245,32K $ 245,32K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 245,32K $ 245,32K $ 245,32K Історичний максимум: $ 0,00029616 $ 0,00029616 $ 0,00029616 Історичний мінімум: $ 0,00012107 $ 0,00012107 $ 0,00012107 Поточна ціна: $ 0,00024532 $ 0,00024532 $ 0,00024532 Дізнайтеся більше про ціну DEC Token (DECT)

Токеноміка DEC Token (DECT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEC Token (DECT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DECT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DECT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DECT, досліджуйте ціну токена DECT в реальному часі!

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