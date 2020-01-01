Токеноміка Darwinia Commitment (KTON) Дізнайтеся ключову інформацію про Darwinia Commitment (KTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Darwinia Commitment (KTON) KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Офіційний вебсайт: https://darwinia.network/ Купити KTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Darwinia Commitment (KTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Darwinia Commitment (KTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 444,86K $ 444,86K $ 444,86K Загальна пропозиція: $ 148,32K $ 148,32K $ 148,32K Циркуляційна пропозиція: $ 148,32K $ 148,32K $ 148,32K FDV (повністю розведена вартість): $ 444,86K $ 444,86K $ 444,86K Історичний максимум: $ 416,09 $ 416,09 $ 416,09 Історичний мінімум: $ 1,71 $ 1,71 $ 1,71 Поточна ціна: $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 Дізнайтеся більше про ціну Darwinia Commitment (KTON)

Токеноміка Darwinia Commitment (KTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Darwinia Commitment (KTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KTON, досліджуйте ціну токена KTON в реальному часі!

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