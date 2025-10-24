Інформація щодо ціни Chatrix (CRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.38% Зміна ціни (1 дн.) -11.74% Зміна ціни (за 7 дн.) +16.88% Зміна ціни (за 7 дн.) +16.88%

Актуальна ціна Chatrix (CRX) становить --. За останні 24 години CRX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRX змінився на -0.38% за останню годину, -11.74% за 24 години та на +16.88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chatrix (CRX)

Ринкова капіталізація $ 35.66K$ 35.66K $ 35.66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Циркуляційне постачання 758.68M 758.68M 758.68M Загальна пропозиція 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Поточна ринкова капіталізація Chatrix — $ 35.66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRX — 758.68M, зі загальною пропозицією 875497038.3371427. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41.15K.