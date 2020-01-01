Токеноміка Blockasset (BLOCK) Дізнайтеся ключову інформацію про Blockasset (BLOCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blockasset (BLOCK) Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans with value is distributed back to you, our community. The Blockasset suite of products includes: BlockPicks: Make picks, earn crypto. It’s that simple with BlockPicks, the sports prediction game where accurate sports picks earn BLOCK token rewards. Play for free, climb the leaderboard, share with friends and start earning rewards. BlockPicks serves as the gateway into the ecosystem, attracting mainstream sports fans with our unique in-game social sharing tools. BlockBet: A community-driven social sportsbook that shares value through our network of members and BLOCK token holders. BlockSport: Our media and distribution arm targets billions of sports fans worldwide with world-class media, leveraging our roster of athlete partners, including Manchester United legend Wayne Rooney and Khamzat Chimaev from the UFC. By disrupting traditional sports outlets, BlockSport allows BLOCK token holders to govern the content we produce and the athletes we partner with. As a member, you can start earning BLOCK tokens immediately by supporting us on social media, staking, adding BLOCK liquidity, playing BlockPicks, and using BlockBet, as part of our comprehensive rewards program. As you progress, you’ll be eligible for greater rewards. At Blockasset, it pays to be a sports fan. So, claim your member's card, acquire some BLOCK tokens, and start earning. Офіційний вебсайт: https://blockasset.co Купити BLOCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blockasset (BLOCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockasset (BLOCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,73M $ 16,73M $ 16,73M Загальна пропозиція: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M Циркуляційна пропозиція: $ 199,02M $ 199,02M $ 199,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,91M $ 26,91M $ 26,91M Історичний максимум: $ 0,949403 $ 0,949403 $ 0,949403 Історичний мінімум: $ 0,01546995 $ 0,01546995 $ 0,01546995 Поточна ціна: $ 0,084078 $ 0,084078 $ 0,084078 Дізнайтеся більше про ціну Blockasset (BLOCK)

Токеноміка Blockasset (BLOCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blockasset (BLOCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLOCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLOCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLOCK, досліджуйте ціну токена BLOCK в реальному часі!

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