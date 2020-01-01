Токеноміка Based Monsta (MONSTA) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Monsta (MONSTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Monsta (MONSTA) A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Офіційний вебсайт: https://basedmonsta.com Whitepaper: https://docs.monstacorp.com/ Купити MONSTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Monsta (MONSTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Monsta (MONSTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 401,39K $ 401,39K $ 401,39K Загальна пропозиція: $ 9,76B $ 9,76B $ 9,76B Циркуляційна пропозиція: $ 9,20B $ 9,20B $ 9,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 426,07K $ 426,07K $ 426,07K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Based Monsta (MONSTA)

Токеноміка Based Monsta (MONSTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Monsta (MONSTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONSTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONSTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONSTA, досліджуйте ціну токена MONSTA в реальному часі!

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