Згідно з вашим прогнозом, Omnipair потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,582516 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Omnipair потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,611641 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OMFG на 2027 рік становить $ 0,642223 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OMFG на 2028 рік становить $ 0,674335 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OMFG у 2029 році становить $ 0,708051, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OMFG у 2030 році становить $ 0,743454, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Omnipair потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1,2110.

У 2050 році ціна Omnipair потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1,9726.