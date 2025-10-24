Інформація щодо ціни Omnipair (OMFG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,551367 $ 0,551367 $ 0,551367 Мін. за 24 год $ 0,642776 $ 0,642776 $ 0,642776 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,551367$ 0,551367 $ 0,551367 Макс. за 24 год $ 0,642776$ 0,642776 $ 0,642776 Рекордний максимум $ 1,86$ 1,86 $ 1,86 Найнижча ціна $ 0,335642$ 0,335642 $ 0,335642 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +5,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,44%

Актуальна ціна Omnipair (OMFG) становить $0,585369. За останні 24 години OMFG торгувався між мінімумом у $ 0,551367 і максимумом у $ 0,642776, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OMFG становить $ 1,86, тоді як його історичний мінімум — $ 0,335642.

Що стосується короткострокових результатів, то OMFG змінився на +0,05% за останню годину, +5,25% за 24 години та на -37,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Omnipair (OMFG)

Ринкова капіталізація $ 7,02M$ 7,02M $ 7,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,02M$ 7,02M $ 7,02M Циркуляційне постачання 12,00M 12,00M 12,00M Загальна пропозиція 11 999 979,820086 11 999 979,820086 11 999 979,820086

Поточна ринкова капіталізація Omnipair — $ 7,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMFG — 12,00M, зі загальною пропозицією 11999979.820086. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,02M.