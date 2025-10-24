Згідно з вашим прогнозом, UCN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 1 391,73 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, UCN потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 1 461,3165 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UCN на 2027 рік становить $ 1 534,3823 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UCN на 2028 рік становить $ 1 611,1014 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UCN у 2029 році становить $ 1 691,6565, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UCN у 2030 році становить $ 1 776,2393, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна UCN потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 2 893,3067.

У 2050 році ціна UCN потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 4 712,8917.