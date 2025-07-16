1. Що таке адреса мережі У блокчейні адреса мережі зазвичай використовується для ідентифікації і визначення місцезнаходження учасників або активів у блокчейн-мережі. Різні блокчейн-мережі мають власні1. Що таке адреса мережі У блокчейні адреса мережі зазвичай використовується для ідентифікації і визначення місцезнаходження учасників або активів у блокчейн-мережі. Різні блокчейн-мережі мають власні
Повідомлення про помилки під час зняття коштів і поширені проблеми

1. Що таке адреса мережі


У блокчейні адреса мережі зазвичай використовується для ідентифікації і визначення місцезнаходження учасників або активів у блокчейн-мережі. Різні блокчейн-мережі мають власні правила щодо назв адрес і їх форматів.

Наприклад, адреси мережі Ethereum починаються з "0x", потім слідують 40 шістнадцяткових символів, а адреси Bitcoin зазвичай починаються з "1", за якою знаходяться від 26 до 35 символів, або з "bc1", за яким йдуть від 41 до 62 символів.

2. Що таке Мемо


Мемо – це поле тексту або даних, що додається до транзакцій у певних блокчейн-мережах. Воно може використовуватися для надання додаткової інформації або інструкцій для транзакції і пов'язане з конкретною транзакцією.

Різні блокчейн-мережі можуть мати власні правила й обмеження, тому важливо дотримуватися відповідних правил під час використання поля "Мемо". У деяких блокчейн-мережах мемо є необов'язковим. Якщо ви хочете дізнатися більше про мемо, ви можете перейти до статті "Що таке Мемо/Тег?".

3. Що робити, якщо було введено неправильне мемо під час зняття коштів


Якщо ви зрозуміли, що ввели неправильне мемо до того, як підтвердили зняття коштів за допомогою SMS або електронного листа, ви можете перейти у вкладку "Зняття" і клацнути [Скасувати] біля цієї операції із зняття коштів. Після цього ви можете ініціювати зняття коштів повторно, вказавши правильну адресу.

  • Вебсайт: на головній сторінці офіційного сайту MEXC виберіть [Гаманець] на панелі навігації, а потім [Історія торгівлі]. На сторінці історії торгівлі виберіть [Зняття] і перейдіть до скасування.
  • Застосунок: на головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку і виберіть [Транзакції]. Торкніться [Депозити/Зняття коштів], оберіть [Зняття] і скасуйте потрібну транзакцію.

Якщо ви отримали електронний лист або SMS з підтвердженням зняття коштів, але зрозуміли, що ввели неправильне мемо, ви можете скопіювати TxID транзакції із зняття коштів і звернутися до платформи-одержувача по допомогу у повернені ваших активів.

4. Чому з'являється повідомлення "Адреса зняття коштів не відповідає правилам"? (Чому відображається "Адреса та мережа не збігаються. Перевірте і повторіть спробу."?)


У процесі зняття коштів, якщо ви введете адресу, яка не відповідає мережі зняття або містить інші символи, ви побачите повідомлення "Адреса зняття коштів не відповідає правилам" або "Адреса та мережа не збігаються. Перевірте і повторіть спробу". Вам необхідно або вибрати іншу мережу зняття коштів, або ввести правильну адресу зняття, що відповідає мережі зняття коштів.

Як показано на зображенні нижче, під час зняття USDT з MEXC, якщо ви використовуєте адресу ERC20 як адресу зняття, але обираєте TRX (TRC20) як мережу зняття, ви побачите повідомлення "Адреса зняття не відповідає правилам".


5. Чому відображається "Мережа зайнята"?


Якщо поточна мережа перевантажена і має високий трафік, під час транзакції зі зняття коштів буде відображено повідомлення "Мережа зайнята". Ви можете вибрати іншу мережу або зачекати деякий час, перш ніж спробувати зняти кошти знову.

Окрім наведених вище повідомлень про помилки під час зняття коштів, ви також можете зіткнутися з такими поширеними проблемами під час виконання операцій із зняття коштів:

6. Що робити, якщо зняття не було зараховано?


Якщо статус вашого зняття коштів показує "Обробка", це пов'язано з особливостями роботи блокчейн-мереж і можливими перевантаженнями, які можуть спричинити затримки в переказах. Будь ласка, зачекайте, поки зняття буде оброблено.

Якщо статус вашого зняття коштів показує "Завершено", але ви все ще не отримали переказані кошти через деякий час, будь ласка, зачекайте, поки кількість підтверджень у блокчейні відповідатиме вимогам сторони, що зараховує кошти. Крім того, ви можете скопіювати TxID з MEXC і зв'язатися зі службою підтримки платформи, що здійснює зарахування, для отримання подальшої допомоги.

Якщо ваш запит на зняття коштів перебуває на розгляді більше 6 годин без згенерованого TxID, будь ласка, негайно зв'яжіться з онлайн-службою підтримки клієнтів MEXC і надайте знімок екрана запиту зі зняття коштів. Ми допоможемо вам з вашим запитом. Нижче наведено приклад, що ілюструє, як знайти TxID на платформі MEXC.


7. Що робити, якщо було знято кошти на неправильну адресу?


Якщо ви зрозуміли, що ввели неправильну адресу для зняття коштів до підтвердження через SMS або електронний лист, ви можете перейти у вкладку "Зняття" і клацнути [Скасувати] біля цієї транзакції зі зняття. Після цього ви можете ініціювати зняття коштів знову, вказавши правильну адресу.

  • Вебсайт: на головній сторінці офіційного сайту MEXC виберіть [Гаманець] на панелі навігації, а потім [Історія торгівлі]. На сторінці історії торгівлі виберіть [Зняття] і перейдіть до скасування.
  • Застосунок: на головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті й виберіть [Транзакції]. Торкніться [Депозити/Зняття коштів], виберіть [Зняття] і скасуйте потрібну транзакцію.

Якщо ви вже підтвердили зняття коштів через електронну пошту або SMS, система автоматично ініціює процес зняття коштів, і переказ не може бути зупинений. Через анонімність блокчейн-адрес ми не можемо визначити місцезнаходження одержувача. Якщо ви зняли кошти на неправильну адресу, будь ласка, спробуйте зв'язатися з власником цільової адреси іншими способами, щоб домовитися про повернення ваших активів.

Відмова від відповідальності: ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

