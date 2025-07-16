Хто може стати трейдером на Копі-трейдинг MEXC?





Система копі-трейдингу MEXC забезпечує як професійних трейдерів, так і звичайних підписників простими і професійними торговими функціями. Підписники можуть легко слідувати за професійними трейдерами, і коли трейдери ініціюють провідні угоди, система відтворює ту ж саму стратегію для їхніх підписників. Таким чином, трейдери можуть заробляти частину прибутку своїх підписників!





Якщо ви маєте великий досвід торгівлі, володієте унікальними торговими методами і маєте високий рівень точності в аналізі ринку, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених у Посібнику для початківців з копі-трейдингу (трейдерів) , щоб подати заявку на отримання статусу трейдера.





Перш ніж подати заявку на отримання статусу трейдера, ви повинні:





① Мати зрілу та професійну торгову стратегію

Незалежно від того, чи є ви трендовим трейдером або короткостроковим трейдером, ви повинні мати власну зрілу і професійну торгову стратегію. Зокрема, ваш стиль торгівлі, агресивний чи консервативний, як ви оцінюєте ринкові тенденції, чи використовуєте ви торгові індикатори або комплексний аналіз "обсяг-ціна", як ви встановлюєте точки входу, додаєте позиції, скорочуєте позиції і виходите з ринку - все це повинно формувати повну і відтворювану торгову стратегію.





② Мати відмінну торгову історію

Ваш торговий результат є прямим відображенням вашої діяльності і демонструє ваші реальні торгові можливості. Відсоток успіху ваших ордерів, прибутковість активів, загальний прибуток, PNL однієї угоди та інші показники чітко задокументовані у вашому торговому звіті. Після того, як ви станете трейдером копі-трейдингу MEXC, ця статистика буде публічно розкрита і послужить вирішальним критерієм для підписників при виборі трейдера для підписки.





③ Запроваджувати суворе управління ризиками

Криптовалюти відомі своєю високою ліквідністю та волатильністю, а ринкові ціни здатні зазнавати швидких і значних коливань. Зіткнувшись з раптовою волатильністю ринку, досвідчені трейдери повинні мати ефективні стратегії управління ризиками, включаючи гнучкі точки виходу TP/SL. Без суворого управління ризиками існує ризик значних збитків або навіть ліквідації при виникненні подій типу "чорного лебедя".





④ Розуміти місію, бачення та цінності MEXC

У листопаді 2022 року MEXC провела оновлення бренду, змінивши колір з "Лісового зеленого" на "Океанський блакитний". "Блакитний океан" відображає нове бачення MEXC та цінності безпеки і професіоналізму, відкритості та інклюзивності, а також сповненого надії дослідження.

Безпека та професіоналізм: MEXC досягає успіху в аудиті безпеки, механізмах управління ризиками та безпеці фондів.

Відкритість та інклюзивність: Завдяки команді та базі користувачів, що охоплює понад 170 країн і регіонів, MEXC сприяє створенню середовища для спільного створення нових можливостей.

Дослідження, що дають надію: Як лідер у світі криптовалют, MEXC досліджує провідні активи в різних галузях екосистеми Web3.





⑤ Знати цінності бренду MEXC

З моменту свого заснування у 2018 році MEXC досягла успіху у пошуку та лістингу високоякісних проєктів, що зробило її висхідною зіркою в індустрії обміну криптовалют. За п'ять років роботи MEXC надала послуги понад 10 мільйонам користувачів по всьому світу. Переживаючи стрімке зростання, MEXC послідовно дотримується філософії обслуговування "Користувачі понад усе, змінюємося для вас", надаючи клієнтам винятковий досвід торгівлі.





⑥ Слідкувати за новинами про продукти MEXC

MEXC пропонує широкий спектр продуктів, повний перелік бізнес-пропозицій та різноманітні заходи, включаючи спотову і ф'ючерсну торгівлю, Заощадження MEXC (пропонуючи гнучкі способи заробляти криптовалюту за допомогою як фіксованих, так і безстрокових заощаджень), Launchpool, Kickstarter, M-Day та інше. Копі-трейдери повинні бути знайомі з продуктами MEXC, ефективно використовувати можливості MEXC і активно просувати торгову платформу MEXC.





⑦ Розвиватися разом з MEXC

Ринок криптовалют стрімко розвивається, постійно з'являються нові концепції. MEXC володіє потужними можливостями навчання, що дозволяє їй чітко визначати ринкові тенденції, що є значною конкурентною перевагою. Ми сподіваємося, що копі-трейдери так само допитливі і здатні до адаптації, що дозволяє їм йти в ногу з ринковими тенденціями, використовувати торгові можливості, а також рости і вчитися разом з MEXC!



