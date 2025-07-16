У зв'язку з волатильністю криптовалют на поведінку інвесторів легко впливати емоціям. Коли ринок зростає, ірраціональні інвестори схильні бути жадібними, керуючись страхом упустити потенційний прибутоУ зв'язку з волатильністю криптовалют на поведінку інвесторів легко впливати емоціям. Коли ринок зростає, ірраціональні інвестори схильні бути жадібними, керуючись страхом упустити потенційний прибуто
Що таке індекс страху та жадібності до криптовалют

У зв'язку з волатильністю криптовалют на поведінку інвесторів легко впливати емоціям. Коли ринок зростає, ірраціональні інвестори схильні бути жадібними, керуючись страхом упустити потенційний прибуток, що може змусити їх імпульсивно купувати криптовалюту, щоб наздогнати зростаючі ціни, через FOMO (Fear Of Missing Out - страх упустити вигоду). І навпаки, коли ринок падає, ірраціональні інвестори відчувають страх, побоюючись, що падіння продовжиться, що може змусити їх імпульсивно продавати, щоб скоротити втрати, керуючись FUD (страх, невизначеність і сумніви). Зрозуміло, що ринкові настрої є важливим індикатором для вимірювання ринку, і раціональні інвестори можуть використовувати індекс страху і жадібності до криптовалют для оцінки поточної ринкової тенденції або ринкових настроїв.

1. Що таке індекс страху та жадібності до криптовалют?


Індекс страху та жадібності до криптовалют — це інструмент аналізу ринку, який використовується для вимірювання настроїв на ринку криптовалют. Він генерує єдине числове значення на основі агрегованого аналізу різних даних з декількох джерел. Числове значення коливається від 0 до 100, де 0 вказує на надмірний страх, а 100 - на надмірну жадібність. У межах цього діапазону від 0 до 100 індекс поділяється на чотири рівні: 0-24 вказує на надзвичайний страх, 25-49 - на побоювання, 50-74 - на жадібність, 75-100 - на надзвичайну жадібність.

Джерело зображення: CoinMarketCap

Поява цього індексу має на меті допомогти інвесторам приймати інвестиційні рішення та контролювати свої емоції. Коли ринок відчуває сильний страх, це часто означає зниження ринкового попиту або значний розпродаж, що може бути ідеальною можливістю для купівлі. З іншого боку, коли ринок характеризується надзвичайною жадібністю, це часто вказує на перекупленість ринку, що може бути найкращою можливістю для продажу.

2. Як розрахувати індекс страху та жадібності до криптовалют?


Індекс страху та жадібності до криптовалют розраховується як середньозважене значення наступних шести показників:

Індекс страху і жадібності до криптовалют = Індекс волатильності * 25% + Індекс обсягу торгівлі на ринку * 25% + Індекс соціальних мереж * 15% + Індекс опитуванння ринку * 15% + Індекс домінування * 10% + Індекс Google Trends * 10%.

2.1 Волатильність (25%):


Волатильність розраховується на основі середніх цін на криптовалюту за 30-денний та 90-денний період. Як правило, збільшення волатильності вказує на зростання страху на ринку криптовалют.

2.2 Обсяг торгівлі на ринку (25%):


Обсяг торгівлі на ринку також вимірюється з використанням середніх значень за 30-денний та 90-денний період, щоб оцінити динаміку ринку. Збільшення цього показника свідчить про зростання купівельної спроможності ринку.

2.3 Соціальні мережі (15%):


Ці дані стосуються кількості дописів, в яких згадується Bitcoin або інші криптовалюти на таких платформах, як Twitter. Вищий індекс соціальних мереж вказує на збільшення залученості інвесторів на ринку.

2.4 Опитування ринку (15%):


Щотижневе опитування буде проводитися на платформах для голосування, щоб зібрати думки учасників про криптовалюти. Опитування ринку може опосередковано відображати ринкові настрої учасників.

2.5 Домінування (10%):


Домінування відноситься до ринкової капіталізації Bitcoin у відсотках від загального ринку криптовалют.


Google Trends показує обсяг пошукових запитів, пов'язаних з Bitcoin. Вищий обсяг пошуку свідчить про потенційно більш палкий інтерес на ринку.


