Що таке "Тапати, щоб заробляти"









"Тапати, щоб заробляти" — це новий тренд у секторі GameFi, де користувачі отримують винагороди за повторне "тапання" (натискання) екрану або кнопки на мобільному телефоні. Його простий ігровий процес, низькі вхідні бар'єри та привабливі криптовалютні винагороди з аірдропів залучили багато учасників.









Особливості "Тапати, щоб заробляти":

Простий ігровий процес: в основному передбачає повторне "тапання" (натискання) екрану або кнопки.

Прогресивність: користувачі отримують нові предмети, інструменти та персонажів під час гри, досягають вищих цілей і відкривають нові рівні.

Автоматизація: деякі ігри типу "Тапати, щоб заробляти" пропонують опції автоматизованих дій.









Успіх мережі TON і популярність гри Notcoin розширили вплив ігор типу "Тапати, щоб заробляти", продемонструвавши доцільність поєднання простих ігрових механік з блокчейном для залучення користувачів.





Telegram, будучи провідним застосунком соціальних мереж, забезпечив величезну базу користувачів для зростання ігор типу "Тапати, щоб заробляти". Notcoin став одним з перших проєктів, що впровадив модель "Тапати, щоб заробляти", і простий ігровий процес та механізм розподілу привернули мільйони користувачів. Коли токен Notcoin (NOT) був запущений, 80 млрд токенів було розподілено через аірдроп, що призвело до швидкого зростання ринкової капіталізації токена понад 2,7 млрд $. Успіх Notcoin привернув більше розробників й інвесторів до цієї сфери.













"Тапати, щоб заробляти": користувачі заробляють внутрішньоігрову валюту з кожним "тапом" (натисканням). Ця система винагород мотивує користувачів продовжувати грати.





Оновлення та покращення: користувачі можуть витрачати свою внутрішньоігрову валюту для покупки предметів або покращення своїх можливостей, збільшення доходів, зменшення часу відновлення тощо. Цей механізм зростання підвищує залученість користувачів і забезпечує потенціал для більших винагород.





Винагороди за щоденні завдання: виконання щоденних системних завдань приносить винагороди та допомагає підтримувати активність у грі.









Заробіток внутрішньоігрової валюти: користувачі заробляють внутрішньоігрову валюту, "тапаючи" (натискаючи) по екрану і виконуючи щоденні завдання.





Обмін на реальні токени: як тільки користувачі накопичують достатню кількість внутрішньоігрової валюти, вони можуть конвертувати її в реальну криптовалюту.





Торгівля токенами: ігри зазвичай вимагають прив'язування криптогаманця користувача або наявності власного інтегрованого гаманця. Коли користувачі обмінюють внутрішньоігрову валюту на реальну криптовалюту, вони можуть зняти токени та торгувати ними на відповідній біржі для отримання криптовалюти, яку вони хочуть.













Notcoin — це гра типу "Тапати, щоб заробляти" на базі Telegram, де користувачі заробляють токени NOT, "тапаючи" та беручи участь у подіях спільноти. Проста механіка гри та залучення спільноти сприяли її стрімкій популярності. Токен наразі розміщений на багатьох провідних біржах.









Hamster Kombat — це гра, яка поєднує механіку "Тапати, щоб заробляти" зі симуляцією торгівлі. У грі користувачі беруть на себе роль менеджера біржі та постійно розвивають і розширюють її. Згідно з останнім офіційним оголошенням, 60% від загальної кількості токенів буде виділено спільноті в майбутньому.









Catizen — це гра на тему котів, яка поєднує GameFi, ШІ та метавсесвіт. Вона об'єднує чарівність віртуальних домашніх улюбленців з блокчейн-технологією та штучним інтелектом, пропонуючи надзвичайно захопливий інтерактивний досвід. Токен ще не проходив лістинг на біржах.









Pixelverse розробила гру типу "Тапати, щоб заробляти" в Telegram під назвою PixelTap. Це гра на основі бойових місій в піксельному всесвіті кіберпанку. Токен PIXFI вже пройшов лістинг на кількох великих біржах.









Подібно до Notcoin, TapSwap дозволяє гравцям заробляти монети, "тапаючи" та виконуючи завдання. Проєкт був заснований анонімними творцями і знаходиться на ранній стадії розвитку. Токен ще не проходив лістинг на біржах.









Наразі в Telegram існує безліч проєктів типу "Тапати, щоб заробляти" зі схожим загальним ігровим процесом. Вхідні бар'єри низькі, а процес простий — просто приєднайтесь до каналу проєкту в Telegram та дотримуйтесь інструкцій. Оскільки більшість проєктів все ще на ранніх стадіях розвитку і ще не випустили токени, вибір проєктів з високою популярністю, впливом та потенціалом вимагає ретельного дослідження.





Обов'язково беріть участь у іграх через офіційні посилання, надані проєктом, щоб уникнути фішингових атак. Telegram, будучи відкритою платформою, завжди був осередком фішингових атак, тому під час участі захищайте свої власні активи.





Крім безпосередньої участі в проєктах, можна також досліджувати проєкти на ранніх стадіях і брати участь у вторинному ринку в майбутньому. Токени, згадані в цій статті, такі як NOT і PIXFI, вже пройшли лістинг на платформі MEXC. Ви можете торгувати цими токенами на вторинному ринку через спотову або ф’ючерсну торгівлю, щоб в перспективі отримати прибуток.





Користувачі надають перевагу торговій платформі MEXC завдяки широкому вибору токенів і високій швидкості лістингу. MEXC також постійно стежить за проєктами типу "Тапати, щоб заробляти" і буде розміщувати токени для проєктів, які мають високе визнання на ринку, високу якість та велику базу користувачів, дозволяючи користувачам безпосередньо брати участь у вторинній торгівлі. Крім того, MEXC пропонує надзвичайно низькі комісії за торгівлю, допомагаючи користувачам заощаджувати на витратах за торгівлю та надаючи їм конкурентну перевагу.



