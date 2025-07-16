Як здійснити депозит DOGS на свій акаунт MEXC





DOGS — наразі один із найпопулярніших проєктів у мережі TON. На MEXC відкрито депозити для токенів DOGS. Ви можете скористатися цим посібником, щоб дізнатися, як здійснити депозит токенів DOGS на свій акаунт MEXC.









1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть в систему. Торкніться кнопки [Гаманці] в правому нижньому куті.





2) Торкніться кнопки [Депозит].





3) Введіть «DOGS» в поле пошуку і торкніться [DOGS], щоб перейти на сторінку депозиту.





4) Уважно прочитавши підказку, торкніться [Показувати адресу і мемо].





5) Скопіюйте дані з таких полів як «TONCOIN (TON) Адреса депозиту» та «Ідентифікатор [Мемо/Тег]» токена DOGS на платформу, з якої ви знімаєте кошти. Мережа депозиту повинна бути «TONCOIN».





Важливо зазначити, що при депозиті токенів DOGS ви повинні заповнити і адресу, і мемо. В іншому випадку депозит не буде зарахований на ваш акаунт.













Відкрийте офіційний сайт MEXC і увійдіть до свого акаунту. Потім перейдіть у верхній правий кут і виберіть [Депозит] у вкладці [Гаманець].









На сторінці депозиту встановіть криптовалюту на DOGS і мережу переказу TONCOIN.









Уважно прочитавши підказку, клацніть на [Показувати адресу і мемо].









Скопіюйте «Toncoin(TON) Адреса» депозиту токена DOGS та «Ідентифікатор [Мемо/тег]» на платформу, з якої ви знімаєте кошти. Мережа депозиту повинна бути «TONCOIN».





Важливо зазначити, що при депозиті токенів DOGS ви повинні заповнити і адресу, і мемо. В іншому випадку депозит не буде зарахований на ваш акаунт.









Якщо ви зараз торгуєте токенами DOGS на платформі спотової торгівлі MEXC, то ви можете скористатися надзвичайно низькими комісіями за торгівлю, що допоможе вам заощадити на торгових витратах і потенційно отримати більше прибутку. Крім того, платформа запустила кілька подій, пов'язаних з DOGS, з щедрими винагородами. Обов'язково слідкуйте за останніми оновленнями на офіційних каналах і беріть активну участь!



