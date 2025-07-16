DOGS — наразі один із найпопулярніших проєктів у мережі TON. На MEXC відкрито депозити для токенів DOGS. Ви можете скористатися цим посібником, щоб дізнатися, як здійснити депозит токенів DOGS на свійDOGS — наразі один із найпопулярніших проєктів у мережі TON. На MEXC відкрито депозити для токенів DOGS. Ви можете скористатися цим посібником, щоб дізнатися, як здійснити депозит токенів DOGS на свій
Як здійснити депозит DOGS на свій акаунт MEXC

16 липня 2025MEXC
DOGS — наразі один із найпопулярніших проєктів у мережі TON. На MEXC відкрито депозити для токенів DOGS. Ви можете скористатися цим посібником, щоб дізнатися, як здійснити депозит токенів DOGS на свій акаунт MEXC.

Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть в систему. Торкніться кнопки [Гаманці] в правому нижньому куті.

2) Торкніться кнопки [Депозит].

3) Введіть «DOGS» в поле пошуку і торкніться [DOGS], щоб перейти на сторінку депозиту.

4) Уважно прочитавши підказку, торкніться [Показувати адресу і мемо].

5) Скопіюйте дані з таких полів як «TONCOIN (TON) Адреса депозиту» та «Ідентифікатор [Мемо/Тег]» токена DOGS на платформу, з якої ви знімаєте кошти. Мережа депозиту повинна бути «TONCOIN».

Важливо зазначити, що при депозиті токенів DOGS ви повинні заповнити і адресу, і мемо. В іншому випадку депозит не буде зарахований на ваш акаунт.


Вебсайт


Відкрийте офіційний сайт MEXC і увійдіть до свого акаунту. Потім перейдіть у верхній правий кут і виберіть [Депозит] у вкладці [Гаманець].


На сторінці депозиту встановіть криптовалюту на DOGS і мережу переказу TONCOIN.


Уважно прочитавши підказку, клацніть на [Показувати адресу і мемо].


Скопіюйте «Toncoin(TON) Адреса» депозиту токена DOGS та «Ідентифікатор [Мемо/тег]» на платформу, з якої ви знімаєте кошти. Мережа депозиту повинна бути «TONCOIN».

Важливо зазначити, що при депозиті токенів DOGS ви повинні заповнити і адресу, і мемо. В іншому випадку депозит не буде зарахований на ваш акаунт.


Якщо ви зараз торгуєте токенами DOGS на платформі спотової торгівлі MEXC, то ви можете скористатися надзвичайно низькими комісіями за торгівлю, що допоможе вам заощадити на торгових витратах і потенційно отримати більше прибутку. Крім того, платформа запустила кілька подій, пов'язаних з DOGS, з щедрими винагородами. Обов'язково слідкуйте за останніми оновленнями на офіційних каналах і беріть активну участь!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

