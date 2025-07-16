Що таке Clanker Index (CLX): інвестиції в криптоактиви в один клац









Clanker Index (CLX) — це децентралізований токен індексу криптоактивів, що працює на основі Reserve Protocol. Reserve дозволяє створювати DTF (децентралізовані токен-портфелі), які дозволяють користувачам утримувати декілька високоякісних криптовалют за допомогою одного токена.





DTF — це ончейн, децентралізовані та самокастодіальні індекси токенів, які підтримують створення портфелів, автоматичне ребалансування та виконання стратегій прибутковості. Вони є ключовою технологією, що лежить в основі CLX.





Утримання CLX є еквівалентом непрямого інвестування в найефективніші активи в екосистемі Clanker, що робить його придатним для інвесторів, які бажають легко отримати доступ до диверсифікованого портфеля активів.





Переваги CLX: доступ до різних активів в один клац, автоматизоване управління, прозорість ончейн, низькі бар'єри для входу та висока ліквідність завдяки викупу без дозволів. Доступний на таких платформах, як Uniswap та MEXC.





CLX ідеально підходить для користувачів, які хочуть інвестувати в криптоактиви, але не мають достатнього досвіду для вибору окремих токенів. Він також підходить користувачам DeFi, які шукають диверсифікований розподіл портфелю.





Зі стрімким розвитком децентралізованих фінансів (DeFi) зростає попит інвесторів на ефективні, прозорі та диверсифіковані інструменти розподілу активів. Саме в цьому контексті народився Clanker Index : як інноваційний крипто-індексний продукт, він пропонує користувачам зручний спосіб інвестування.









Clanker Index — це децентралізований токен-портфель (або DTF), побудований на основі Reserve Protocol . CLX створений для того, щоб надати інвесторам доступ до найбільш ефективних активів в екосистемі Clanker за допомогою одного токена.









Інвестування в один клац: утримуючи CLX, інвестори можуть безпосередньо утримувати кілька високоякісних криптоактивів, спрощуючи процес інвестування.

Висока ліквідність : CLX активно котирується як на децентралізованих біржах (таких як Uniswap), так і на централізованих біржах (таких як MEXC), що дозволяє легко купувати та продавати. CLX також можна без дозволу викупити за базові заставні активи цілодобово.

Висока прозорість: весь портфель і торгові операції фіксуються ончейн, що забезпечує повну прозорість.









DTF (децентралізовані токен-портфелі) — це інноваційний фінансовий інструмент, побудований на основі Reserve Protocol, який дозволяє будь-кому створювати, управляти та публічно торгувати інвестиційним портфелем, що складається з численних криптоактивів. Кожен DTF функціонує як індексний токен на основі смартконтрактів, підкріплений реальним кошиком криптовалют. Портфель автоматично проводить розподіл та ребалансування відповідно до заздалегідь визначених стратегій від досвідчених ризик-менеджерів DeFi, таких як Re7 Capital, Steakhouse Financial і MEV Capital.









Прозорість і можливість перевірки: усі розподіли активів, коригування стратегії та записи про транзакції є повністю відкритими ончейн та загальнодоступними.

Модульний дизайн : DTF підтримують гнучке налаштування ваг активів, комісій за управління та правил портфеля, що дозволяє створювати індивідуальні стратегії.

Кураторство, кероване спільнотою : будь-хто зможе створити та просувати власний портфель DTF. Творці можуть заробляти частину прибутку, залучаючи інших користувачів до інвестування.

Фінансова інфраструктура без дозволів: повністю децентралізована, без банківських рахунків та посередників. Будь-хто в світі може взяти участь, використовуючи лише криптогаманець.





CLX є прикладом потужності децентралізованих токен-портфелів (DTF), використовуючи цей інноваційний механізм для агрегації та управління активами найвищого рівня в екосистемі Clanker. Цей підхід спрощує інвестиційний процес, забезпечуючи більшу ефективність і прозорість для інвесторів.









Як індекс DTF, CLX використовується з використанням наступних ключових механізмів:





Портфель активів : кошик активів, що забезпечують CLX складається з високоякісних активів із екосистеми Clanker. Ці активи ретельно відбираються на основі ринкової капіталізації та обсягу ліквідності, щоб забезпечити стабільність портфеля та потенціал для зростання.

Управління смартконтрактами : CLX працює за допомогою смартконтрактів, що дозволяє автоматизувати управління активами та їх розподіл. Це підвищує ефективність, одночасно знижуючи ризик помилок або маніпуляцій з боку людини.

Динамічне ребалансування: для адаптації до ринкових коливань склад активів CLX регулярно коригується щомісяця. Цей механізм динамічного ребалансування допомагає підтримувати оптимізований інвестиційний портфель.









Станом на червень 2025 року, дані CoinGecko показують останні ринкові показники CLX:





Ціна : приблизно 1,15 $

Ринкова капіталізація : приблизно 450 865 $

Циркуляційна пропозиція : близько 326 419 CLX

Обсяг торгівлі за 24 години: приблизно 201 530 $





Ці цифри відображають зростання активності та визнання CLX на крипторинку.













Диверсифікована впізнаваність: утримуючи CLX, інвестори отримують непряму впізнаваність декількох високоякісних криптоактивів, що дозволяє диверсифікувати портфель і знизити ризики, пов'язані з волатильністю одного активу.





Нижчий бар'єр для входу: CLX спрощує процес інвестування, роблячи його більш доступним для широкої аудиторії, в тому числі для тих, хто має обмежені знання про криптовалюту або капітал.





Прозорість і безпека: всі дані про портфель і транзакції знаходяться у відкритому ончейн-доступі, що забезпечує повну прозорість. Використання смартконтрактів також підвищує безпеку управління активами.













Інвестори можуть придбати CLX через наступні платформи:





Децентралізовані біржі (DEX) : отримайте доступ до платформ, таких як : отримайте доступ до платформ, таких як Uniswap V3 в мережі Base, щоб торгувати CLX безпосередньо за допомогою вашого криптогаманця.

Централізовані біржі (CEX): наприклад, MEXC пропонує простий спосіб купівлі CLX. Ось як це зробити:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть CLX і виберіть спотову торгівлю CLX.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та виконайте угоду.













Після купівлі CLX інвестори можуть:

Брати участь у DeFi-діяльності: наприклад, стейкінг, кредитування та інші децентралізовані фінансові послуги.

Інтегрувати в портфель: використовуйте CLX як частину диверсифікованої інвестиційної стратегії для розподілу активів та управління ризиками.









У порівнянні з традиційними інвестиційними продуктами, такими як ETF, CLX пропонує кілька очевидних переваг:

Децентралізоване управління : відсутність залежності від централізованих інституцій, що зменшує ризики, пов'язані з довірою.

Прозорість у режимі реального часу : всі дані про портфель і активність знаходяться у відкритому ончейн-доступі, що дозволяє інвесторам відстежувати свої активи в будь-який час.

Глобальна доступність: кожен, хто має доступ до Інтернету, може інвестувати без географічних та інституційних обмежень.









Хоча CLX пропонує багато переваг, інвестори повинні знати про наступні ризики:

Волатильність ринку : ринок криптовалют дуже волатильний. Рекомендуємо дотримуватися особливої обережності при інвестуванні.

Ризики смартконтрактів : хоча смартконтракти підвищують ефективність, вони все ще можуть бути вразливими до помилок або зловмисних атак.

Ризик ліквідності: у періоди надзвичайної волатильності ринку може бути недостатньо ліквідності для торгівлі.





Clanker Index (CLX) —це інноваційний криптоіндексний продукт, який пропонує зручний і диверсифікований спосіб інвестування. Завдяки Reserve Index Protocol і Децентралізованим токен-портфелям (DTF), гарантується прозорість і безпека управління активами. У міру розвитку екосистеми DeFi такі продукти, як CLX, відкривають для інвесторів простіші шляхи до інвестування та більшу гнучкість.



