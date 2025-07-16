Що таке ринок прогнозування









Ринок прогнозування дозволяє учасникам робити ставки на ймовірність майбутніх подій. Ці події можуть варіюватися від руху цін на криптовалюту до оновлення певних протоколів, в тому числі.





Ринки прогнозування часто вважаються ефективним способом агрегування інформації, оскільки поведінка учасників, які роблять ставки, відображає їхні погляди на ймовірність настання певних подій. На ринку криптовалют ринки прогнозування можуть допомогти інвесторам і трейдерам краще зрозуміти очікування учасників ринку щодо майбутніх подій, тим самим спрямовуючи їхні інвестиційні рішення.









Протоколи прогнозування — це протоколи на основі блокчейну, які використовують смартконтракти для керування створенням, торгівлею і вирішенням подій, забезпечуючи прозорість і автоматизацію всіх транзакцій. Така децентралізована структура робить ринки прогнозування більш справедливими і прозорими, а також забезпечує ефективний засіб для агрегування інформації та прогнозування результатів ринкових подій.





Протоколи прогнозування зазвичай складаються з чотирьох етапів:





Створення події: будь-хто може створити подію на платформі ринку прогнозування. Це може бути прогнозування про що завгодно, наприклад, чи досягне ціна BTC 100 000 $ в цьому бичачому тренді, або реальні події, такі як результати виборів у США. Автор повинен вказати опис події, умови, за яких вона відбудеться, і можливі результати.





Торгівля на ринку: після створення події учасники можуть робити ставки на різні результати на ринку.





Рішення щодо події: після того, як подія сталася, платформі потрібен механізм для визначення результату події.





Розрахунок результатів: залежно від результату події учасники, які зробили правильні ставки, отримають певну частку винагороди, а ті, хто поставив неправильно, програють свої ставки.













Прозорість і справедливість: децентралізовані ринки прогнозування використовують технологію блокчейн, що гарантує прозорість усіх транзакцій і процесів вирішення подій, які можуть бути переглянуті і перевірені будь-ким. Це забезпечує більшу справедливість і прозорість.





Бездовірність: смартконтракти автоматично виконують транзакції та вирішують події, не покладаючись на посередників для управління ринком, зменшуючи витрати на довіру.





Глобалізація та відсутність кордонів: будь-хто може брати участь в будь-який час і з будь-якого місця, що забезпечує ширшу участь і ліквідність.





Агрегація інформації: ринки прогнозів агрегують очікування учасників щодо результатів подій, пропонуючи корисні інформаційні сигнали, які допомагають краще передбачити результати подій.









Витрати на транзакції: децентралізовані ринки прогнозування, засновані на технології блокчейн, можуть стикатися з високими витратами на транзакції і повільною швидкістю транзакцій, особливо під час перевантаження мережі.





Користувацький досвід: користувачі-початківці можуть зіткнутися з кривою навчання при використанні децентралізованих ринків прогнозування.





Надійність джерела даних: результати ринків прогнозування часто покладаються на зовнішні джерела даних, які мають бути надійними й точними, щоб уникнути суперечок.





Проблеми з ліквідністю ринку: нові або менш популярні ринки можуть зіткнутися з проблемами ліквідності, що вплине на досвід торгівлі та потенційні прибутки користувачів.









Згідно з останніми даними CoinGecko, в десятку кращих проєктів ринку прогнозування за ринковою капіталізацією входять Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist і PlotX.









Через такі проблеми, як недостатня ліквідність ринку та ірраціональна поведінка учасників на практиці, багато проєктів вирішили закритись або змінити напрямок своєї діяльності. У цьому розділі представлені деякі з найбільш відомих проєктів у різних блокчейнах.













Polymarket — це платформа децентралізованого ринку прогнозування на основі блокчейну, яка дозволяє користувачам робити ставки на майбутні результати різних подій за допомогою криптовалют, в тому числі на такі популярні теми, як вибори в США та результати Олімпійських ігор. Смартконтракти Polymarket працюють у мережі Polygon, що значно знижує комісію за транзакції та підвищує швидкість обробки транзакцій.





Завдяки своїй високій прозорості та зручному досвіду взаємодії, Polymarket привернула увагу великої кількості користувачів і прихильників. Нещодавно, завдяки просуванню кандидата в президенти США Дональда Трампа, Polymarket стала однією з найбільших криптовалютних платформ для прогнозування.













Augur — один з перших проєктів, що досліджує децентралізовані ринки прогнозування з відкритим вихідним кодом, побудований на блокчейні Ethereum. Крім того, що він дозволяє користувачам робити ставки на результати подій, він також дозволяє користувачам створювати власні ринки. Нативний токен платформи, REP, використовується для стимулювання, створення ринків та вирішення суперечок.





Бачення Augur полягає в тому, щоб дозволити користувачам прогнозувати і торгувати різними результатами подій за допомогою смартконтрактів і децентралізованих механізмів. Щоб вирішити проблеми масштабування Ethereum, Augur запустив версію Turbo, яка використовує мережу Polygon для підвищення ефективності та масштабованості транзакцій, тим самим покращуючи користувацький досвід.





Наразі офіційний вебсайт Augur та пов'язані з ним соціальні мережі більше не оновлюються, а сам проєкт закрито.













Спочатку розроблена як платформа для прогнозування, подібна до Augur, Gnosis змінила свій напрямок після того, як не змогла досягти своїх початкових цілей. Команда Gnosis розробила ряд продуктів, включаючи Gnosis Safe (мультипідпис і програмовані акаунти), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (для ринків прогнозування), Gnosis Auction і Zodiac (стандарти та інструменти для композитних DAO).













Hedgehog — це децентралізований ринок прогнозування, побудований у мережі Solana. Особливістю платформи є те, що всі прогнози є безризиковими, тобто ви не втратите свій капітал.





Перед тим, як брати участь у прогнозуванні, користувачі повинні внести USDC, щоб отримати певну кількість ігрових токенів, які використовуються для прогнозування. Ігрові токени не можуть бути передані і можуть бути використані тільки для участі в прогнозуванні. Якщо прогноз виявиться успішним, користувачі отримають винагороду у вигляді ігрових токенів. Зверніть увагу, що всі винагороди на ринку отримуються і виплачуються в ігрових токенах.





Ринки прогнозування не тільки надають користувачам потенційний заробіток і можливість розважитися, але й слугують важливим джерелом інформації, що допомагає користувачам приймати обґрунтовані рішення. Ця подвійна сутність надає ринкам прогнозування унікальну позицію і цінність в індустрії криптовалют.





