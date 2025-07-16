Що таке блокчейн





Блокчейн незрозумілий не лише новачкам у світі криптовалют, але й багатьом досвідченим трейдерам у криптовалютній спільноті може бути складно повністю осягнути цей концепт. Однак, прочитавши цю статтю, кожен зможе швидко засвоїти основні факти про блокчейн.









По-перше, блокчейн – це децентралізована розподілена система з базою даних, яка може постійно зберігати історію про транзакції в блоках. Подібно до бухгалтерської книги, коли користувачі здійснюють транзакції через ноди по всьому світу, автоматично створюються "резервні копії". Ці "резервні копії" – це те, що зазвичай називаємо "блоками". Кожна резервна копія – це блок. Ці блоки пов'язані між собою у вигляді "мережі". Дані в блокчейні постійно зростають і можуть бути використані користувачами блокчейну.









Основні характеристики блокчейнів включають децентралізацію, анонімність, стійкість проти підроблення, унікальну цінність, смартконтракти та багато іншого, що робить їх перспективною цифровою технологією. Прототип технології блокчейн вже існував на початку 1980-х років і був використаний для створення першої цифрової валюти eCash. Постійне вдосконалення технології блокчейн призвело до появи нових типів цифрових криптовалют, як-от Bitcoin. Відтоді криптовалютні мережі підтримуються технологією блокчейну, забезпечуючи децентралізацію та розподіл.





Звичайно, підтримка та функціонування блокчейну також вимагає відповідних механізмів, до яких відносяться "ноди" та "незворотність".









В основі транзакцій у блокчейні лежить Р2Р-комунікація (peer-to-peer). Під "peer" мається на увазі нод, і кожен комп'ютер по всьому світу може стати нодом і брати участь в мережі блокчейн. Кожен незалежний нод зберігає копію блокчейну, гарантуючи функціональність і безпеку мережі блокчейн. Тому ноди вважаються фундаментальним і критично важливим механізмом, який дозволяє системі блокчейн досягти децентралізації і стійкості до цензури.









"Незворотність" в першу чергу означає, що дані, записані в блокчейні, не можуть бути підроблені. Це досягається за допомогою функції хешування, яка є основою стійкості блокчейну проти підроблення. Кожен блок містить значення хешу, яке обчислюється шляхом застосування функції хешування до всіх даних у блокчейні. Будь-яка зміна даних призведе до зміни значення хешу цього блоку, таким чином забезпечуючи незмінність даних у блокчейні.









У порівнянні з іншими мережами, децентралізована природа блокчейну значно підвищує безпеку мережі. Кожен користувач мережі зберігає лише одну копію даних, а їхні операції синхронізуються в режимі реального часу. Це збільшує вартість і складність атак на ці мережі для хакерів. Для успішної атаки на блокчейн-мережу хакери повинні отримати щонайменше 50% обчислювальних потужностей мережі. Саме тому блокчейн вважається однією з найбезпечніших баз даних. Одним з головних намірів при його розробці було запобігти зміні записів. Крім того, система захищена хешуванням, що ще більше підвищує її здатність запобігати хакерським атакам.





Звичайно, сфера застосування блокчейну не обмежується лише фінансами. Його можна застосовувати в різних галузях. Використання технології блокчейн не лише забезпечує цілісність даних, але й підвищує ефективність, усуваючи ручне втручання, та знижує витрати, усуваючи посередників.









Технічні недоліки: слід зазначити, що технологія блокчейн все ще перебуває на стадії досліджень і розробок, і до її широкомасштабного впровадження та прийняття на ринку ще довгий шлях. Незважаючи на наявність патентів, продуктів, пов'язаних з блокчейном, які справді потрапляють у поле зору громадськості, все ще відносно мало. Наразі ми перебуваємо в ері Blockchain 2.0, і перехід до Blockchain 3.0 потребуватиме значного часу та зусиль.





Економічні недоліки: економічні недоліки блокчейну в першу чергу проявляються у фінансових спекуляціях. Наразі криптовалюти демонструють дуже волатильні коливання, що приваблює велику кількість спекулятивних інвесторів. Крім того, щоб реалізувати переваги технології блокчейну, ключові економічні суб'єкти суспільства, такі як бізнес, повинні прийняти її та інвестувати в неї. Однак багато компаній все ще вичікують, оскільки їм потрібно перевірити окупність своїх інвестицій у блокчейн.





Юридичні недоліки: децентралізована природа блокчейну ускладнює його регулювання з боку державних органів. Наприклад, у випадках, коли система блокчейн зазнає вразливостей або хакерських атак, пошук правового захисту з боку держави стає складним завданням.









Багато експертів вважають, що блокчейн можна розвивати як довгострокову технологію, і майбутнє суспільство отримає від неї велику користь. Принаймні зараз блокчейн вже отримав широке визнання за свою ефективність у проєктах, де довіра до посередників низька, а витрати високі.