Що таке тег ST?









Щоб забезпечити зрілий і здоровий розвиток галузі блокчейну та криптовалют, а також захистити інтереси користувачів, платформа MEXC встановила "Правила ST". Для токенів проєктів, які порушують правила ST, MEXC буде вживати заходів, таких як додавання попереджувального тегу ST, призупинення торгівлі або делістинг токенів.









Коли токен проєкту позначений тегом ST, він повинен пройти всебічну оцінку від MEXC. Загальний процес виглядає так:









Якщо проєкт відповідає принаймні чотирьом критеріям оцінки і поточна ціна токена близька до його ціни на момент первинного лістингу, проєкт потрапить у триденний період спостереження. Після цього періоду, якщо проєкт загалом оцінюють як успішно функціонуючий, тег ST буде видалено.









Якщо проєкт не відповідає принаймні чотирьом критеріям оцінки, команда проєкту повинна виправити недоліки протягом визначеного MEXC часу.





Якщо проєкт відповідатиме щонайменше чотирьом критеріям оцінки протягом періоду виправлення, він перейде у період спостереження. Після цього, якщо проєкт відповідає стандартам та й загалом функціонує добре, тег ST буде видалено.





Якщо проєкт не відповідатиме щонайменше чотирьом критеріям оцінки протягом періоду виправлення, пов'язані торгові пари будуть призупинені та зазнають делістингу.





Для детальної інформації про критерії оцінювання, ви можете ознайомитися з правилами попередження ST









Коли токен проєкту позначений тегом ST, це свідчить про те, що токен може зазнати делістингу, і ви не зможете здійснити депозит цього токена.





Якщо проєкт врешті-решт не пройде оцінку MEXC і зазнає делістингу, MEXC припинить послуги з депозиту та торгівлі для відповідного токена і дасть змогу вам зняти ваші токени протягом 30 днів. Будь ласка, негайно зніміть токени на свій особистий гаманець або на іншу біржу, щоб уникнути втрати активів.





Якщо ви продовжите здійснювати депозити токена на платформу MEXC після його делістингу, ми повернемо депоновані активи на початкову адресу відправлення у блокчейні, що призведе до деяких ончейн комісій за транзакцію. Якщо ця адреса не є вашою адресою гаманця, будь ласка, зв'яжіться з платформою, з якої було відправлено активи, для отримання допомоги з депозитом.









Якщо токен проєкту має тег ST, ви можете переглянути тег ST на сторінці спотової торгівлі та сторінці депозитів/зняття коштів на платформі MEXC.





Ми наведемо приклад з вебсайту, бо тег відображається так само і в застосунку.





На сторінці спотової торгівлі з'явиться спливне нагадування щодо токенів, які позначені тегом ST, і він буде відображатися з правого боку назви токена, як показано на зображенні нижче.









Під час вибору криптовалюти на сторінці депозиту, токени з тегом ST мають позначку "ST", як показано на зображенні нижче.









Аналогічно, на сторінці зняття коштів, при виборі криптовалюти, позначеної тегом ST, буде відображено "Призупинено" і тег "ST", як показано на зображенні нижче.













Ви можете регулярно перевіряти розділ "Делістинг криптовалюти" на сторінці "Оголошення" на MEXC. MEXC публікує відповідні оголошення щомісяця, перераховуючи назви проєктів, позначених тегом ST. Будьте в курсі та переконайтеся, що ви своєчасно отримуєте відповідну інформацію.







