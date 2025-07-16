1. Що таке тег ST? Щоб забезпечити зрілий і здоровий розвиток галузі блокчейну та криптовалют, а також захистити інтереси користувачів, платформа MEXC встановила "Правила ST". Для токенів проєктів, як1. Що таке тег ST? Щоб забезпечити зрілий і здоровий розвиток галузі блокчейну та криптовалют, а також захистити інтереси користувачів, платформа MEXC встановила "Правила ST". Для токенів проєктів, як
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Що таке тег ST?

Що таке тег ST?

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Спот

1. Що таке тег ST?


Щоб забезпечити зрілий і здоровий розвиток галузі блокчейну та криптовалют, а також захистити інтереси користувачів, платформа MEXC встановила "Правила ST". Для токенів проєктів, які порушують правила ST, MEXC буде вживати заходів, таких як додавання попереджувального тегу ST, призупинення торгівлі або делістинг токенів.

2. Як платформа веде обробку токенів, які позначені тегом ST?


Коли токен проєкту позначений тегом ST, він повинен пройти всебічну оцінку від MEXC. Загальний процес виглядає так:

2.1 У випадку, якщо проєкт з тегом ST успішно пройшов оцінку


Якщо проєкт відповідає принаймні чотирьом критеріям оцінки і поточна ціна токена близька до його ціни на момент первинного лістингу, проєкт потрапить у триденний період спостереження. Після цього періоду, якщо проєкт загалом оцінюють як успішно функціонуючий, тег ST буде видалено.

2.2 У випадку, якщо проєкт з тегом ST не пройшов оцінку


Якщо проєкт не відповідає принаймні чотирьом критеріям оцінки, команда проєкту повинна виправити недоліки протягом визначеного MEXC часу.

Якщо проєкт відповідатиме щонайменше чотирьом критеріям оцінки протягом періоду виправлення, він перейде у період спостереження. Після цього, якщо проєкт відповідає стандартам та й загалом функціонує добре, тег ST буде видалено.

Якщо проєкт не відповідатиме щонайменше чотирьом критеріям оцінки протягом періоду виправлення, пов'язані торгові пари будуть призупинені та зазнають делістингу.

Для детальної інформації про критерії оцінювання, ви можете ознайомитися з правилами попередження ST.

3. Що користувачі повинні робити з токенами, які мають тег ST?


Коли токен проєкту позначений тегом ST, це свідчить про те, що токен може зазнати делістингу, і ви не зможете здійснити депозит цього токена.

Якщо проєкт врешті-решт не пройде оцінку MEXC і зазнає делістингу, MEXC припинить послуги з депозиту та торгівлі для відповідного токена і дасть змогу вам зняти ваші токени протягом 30 днів. Будь ласка, негайно зніміть токени на свій особистий гаманець або на іншу біржу, щоб уникнути втрати активів.

Якщо ви продовжите здійснювати депозити токена на платформу MEXC після його делістингу, ми повернемо депоновані активи на початкову адресу відправлення у блокчейні, що призведе до деяких ончейн комісій за транзакцію. Якщо ця адреса не є вашою адресою гаманця, будь ласка, зв'яжіться з платформою, з якої було відправлено активи, для отримання допомоги з депозитом.

4. Де буде відображено тег ST на платформі?


Якщо токен проєкту має тег ST, ви можете переглянути тег ST на сторінці спотової торгівлі та сторінці депозитів/зняття коштів на платформі MEXC.

Ми наведемо приклад з вебсайту, бо тег відображається так само і в застосунку.

На сторінці спотової торгівлі з'явиться спливне нагадування щодо токенів, які позначені тегом ST, і він буде відображатися з правого боку назви токена, як показано на зображенні нижче.


Під час вибору криптовалюти на сторінці депозиту, токени з тегом ST мають позначку "ST", як показано на зображенні нижче.


Аналогічно, на сторінці зняття коштів, при виборі криптовалюти, позначеної тегом ST, буде відображено "Призупинено" і тег "ST", як показано на зображенні нижче.


5. Як перевірити, які активи позначені тегом ST?


Ви можете регулярно перевіряти розділ "Делістинг криптовалюти" на сторінці "Оголошення" на MEXC. MEXC публікує відповідні оголошення щомісяця, перераховуючи назви проєктів, позначених тегом ST. Будьте в курсі та переконайтеся, що ви своєчасно отримуєте відповідну інформацію.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультативною порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автом

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті

Як читати зміну ціни та діапазон: посібник з волатильності для початківців у криптовалюті

Як читати зміну ціни та діапазон: посібник з волатильності для початківців у криптовалюті

У сфері інвестицій у криптовалюту зміна ціни та діапазон є двома критично важливими показниками. Вони не тільки відображають динаміку ринку, але й надають інвесторам цінну інформацію для прийняття обґ

Розуміння спотової торгівлі

Розуміння спотової торгівлі

Торгівля криптовалютою зазвичай поділяється на дві категорії: спотова торгівля та ф'ючерсна торгівля.Спотова торгівля — це купівля або продаж цифрових активів на ринку, тобто обмін двох криптовалют і

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT