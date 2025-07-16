Що таке вила Шиффа?

Вила Шиффа — це поширений інструмент технічного аналізу, похідний від вил Ендрюса, також відомих як стандартні вила. Ендрюс був статистиком і експертом з торгівлі, а Шифф був його учнем. Подібно до вил Ендрюса, вила Шиффа по суті є інструментом для малювання цінових каналів, які використовуються для визначення середньострокових і довгострокових трендів, рівнів підтримки та опору, проривів і розворотів ринкових трендів.





Вила Шиффа добре працюють у чітко визначених висхідних і низхідних трендах, але їх складно використовувати в бічній торгівлі. Незважаючи на те, що вила Шиффа є кращим індикатором для визначення довгострокових тенденцій, вони краще підходять для середньострокової та довгострокової торгівлі, хоча деякі трейдери також використовують їх для внутрішньоденної торгівлі.









Як і вила Ендрюса, вила Шиффа складаються з трьох ліній тренду: середньої лінії (лінії тренду) і двох додаткових ліній вище та нижче середньої лінії. Різниця для вил Шиффа полягає в початковій точці середньої лінії. Крім того, вила Шиффа можуть мати додаткові лінії, які розташовуються з певним стандартним відхиленням від середньої лінії.





Щоб побудувати вила Шиффа (як і зі стандартними вилами), вам спочатку потрібно визначити тренд і провести лінію тренду між двома кінцевими точками тренду. Для висхідного тренду ви можете використовувати сусідні найнижчі точки, щоб провести лінію висхідного тренду. Для спадного тренду ви можете використовувати сусідні найвищі точки, щоб провести лінію спадного тренду. Третя точка розміщується вище або нижче другої точки, залежно від характеру тенденції. (Як правило, третя точка розміщується вище для висхідних трендів і нижче для низхідних трендів.) Важливо зазначити, що стандартно вила Шиффа включають дві додаткові лінії.





Вила Шиффа створюють канал цінового тренду. Поки ціна залишається в межах каналу вил Шиффа, тренд вважається незмінним. Якщо ціна виривається з каналу вил Шиффа, це вказує на ослаблення тренда або його розворот.









① Перейдіть на сторінку спотової торгівлі та виберіть версію TradingView графіка K-лінії. (Примітка: це також працює для сторінки торгівлі ф’ючерсами).









② На панелі інструментів ліворуч клацніть [Корекція Фібоначчі], а потім виберіть [Вила Шиффа].









③ Визначте тренд. У наведеному нижче прикладі поточний Bitcoin демонструє висхідний тренд. Виберіть суміжні найнижчі точки як кінцеві точки тренду, та розмістіть третю точку над другою, щоб намалювати вила.









④ Якщо ви хочете видалити малюнок, виберіть лінію вил Шиффа на графіку, а потім клацніть кнопку видалення.









Наразі вила Шиффа не можна малювати в застосунку MEXC.



