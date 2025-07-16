Що таке вила Шиффа?

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
У криптовалютній торгівлі аналіз технічних індикаторів — це кількісний метод, який використовує математичні та статистичні формули для оцінки ринкових тенденцій. Обробляючи дані про ціни та обсяги за
Параболічна SAR (Stop and Reverse, з англ. "Зупинка та розворот") – це інструмент, який широко використовується для технічного аналізу, призначений для визначення напрямку цінових трендів і ви
Графік Хмари Ішимоку ─ це метод технічного аналізу, який поєднує декілька технічних індикаторів на одному графіку. Він може відображати потенційні зони підтримки і опору, напрямок тренду і забезпечує
Вільям Ганн був одним із найвидатніших фінансових трейдерів 20 століття та одним із першопроходців технічного аналізу. Він створив теорію Ганна, яка разом із теорією Доу Чарльза Доу та теорією хвиль Е