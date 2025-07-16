Що таке квадрат Ганна?

Вільям Ганн був одним із найвидатніших фінансових трейдерів 20 століття та одним із першопроходців технічного аналізу. Він створив теорію Ганна, яка разом із теорією Доу Чарльза Доу та теорією хвиль Елліотта Ральфа Елліотта відома як одна з "Трьох великих традиційних теорій" технічного аналізу.





Теорія Ганна включає квадрат Ганна, кути Ганна, колесо Ганна та коробка Ганна тощо. Квадрат Ганна базується на колесі Ганна, яке служить основою для цінових і часових моделей. (Примітка: колесо Ганна використовується для прогнозування рівнів підтримки та опору ринку, а також часу розвороту для трендів.) Зазвичай квадрат Ганна будується з використанням історичних найнижчих або високих точок як початкових точок і обчислення вперед для прогнозування ключової підтримки та рівні опору. Крім того, ви можете поєднати його з теорією хвиль Елліотта, використовуючи кінець п’ятихвильової моделі як вихідну точку для побудови. При використанні квадрата Ганна, дуже важливо дотримуватися відповідних пропорцій, щоб одна одиниця ціни відповідала одній одиниці часу.





На вебсайті MEXC ви можете використовувати квадрат Ганна, виконавши такі дії:

① Перейдіть на сторінку спотової торгівлі та виберіть версію TradingView графіка K-лінії. (Примітка: це також працює для сторінки торгівлі ф’ючерсами).









② На панелі інструментів ліворуч клацніть [Корекція Фібоначчі], а потім виберіть [Квадрат Ганна].









③ Від найнижчої точки ціни MX у вересні перетягніть вперед, щоб почати малювати.









④ Клацніть на квадрат Ганна, потім на кнопку параметрів, і виберіть [Налаштування]. Тут ви можете налаштувати стиль, координати та параметри видимості для квадрата Ганна.













Зверніть увагу, що наразі малюнок квадрата Ганна не підтримується в застосунку MEXC.



