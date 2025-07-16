Вільям Ганн був одним із найвидатніших фінансових трейдерів 20 століття та одним із першопроходців технічного аналізу. Він створив теорію Ганна, яка разом із теорією Доу Чарльза Доу та теорією хвиль ЕВільям Ганн був одним із найвидатніших фінансових трейдерів 20 століття та одним із першопроходців технічного аналізу. Він створив теорію Ганна, яка разом із теорією Доу Чарльза Доу та теорією хвиль Е
Навчання/Посібник для початківців/Технічні показники/Що таке квадрат Ганна?

Що таке квадрат Ганна?

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Індикатори K-лінії#Технічний аналіз
MX Token
MX$2.4571-3.65%

Вільям Ганн був одним із найвидатніших фінансових трейдерів 20 століття та одним із першопроходців технічного аналізу. Він створив теорію Ганна, яка разом із теорією Доу Чарльза Доу та теорією хвиль Елліотта Ральфа Елліотта відома як одна з "Трьох великих традиційних теорій" технічного аналізу.

Теорія Ганна включає квадрат Ганна, кути Ганна, колесо Ганна та коробка Ганна тощо. Квадрат Ганна базується на колесі Ганна, яке служить основою для цінових і часових моделей. (Примітка: колесо Ганна використовується для прогнозування рівнів підтримки та опору ринку, а також часу розвороту для трендів.) Зазвичай квадрат Ганна будується з використанням історичних найнижчих або високих точок як початкових точок і обчислення вперед для прогнозування ключової підтримки та рівні опору. Крім того, ви можете поєднати його з теорією хвиль Елліотта, використовуючи кінець п’ятихвильової моделі як вихідну точку для побудови. При використанні квадрата Ганна, дуже важливо дотримуватися відповідних пропорцій, щоб одна одиниця ціни відповідала одній одиниці часу.

На вебсайті MEXC ви можете використовувати квадрат Ганна, виконавши такі дії:
① Перейдіть на сторінку спотової торгівлі та виберіть версію TradingView графіка K-лінії. (Примітка: це також працює для сторінки торгівлі ф’ючерсами).


② На панелі інструментів ліворуч клацніть [Корекція Фібоначчі], а потім виберіть [Квадрат Ганна].


③ Від найнижчої точки ціни MX у вересні перетягніть вперед, щоб почати малювати.


④ Клацніть на квадрат Ганна, потім на кнопку параметрів, і виберіть [Налаштування]. Тут ви можете налаштувати стиль, координати та параметри видимості для квадрата Ганна.



Зверніть увагу, що наразі малюнок квадрата Ганна не підтримується в застосунку MEXC.

Відмова від відповідальності: ця стаття не є вказівкою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь-ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Докладний посібник щодо освоєння ринкових тенденцій за допомогою індикаторів криптовалютної торгівлі

Докладний посібник щодо освоєння ринкових тенденцій за допомогою індикаторів криптовалютної торгівлі

У криптовалютній торгівлі аналіз технічних індикаторів — це кількісний метод, який використовує математичні та статистичні формули для оцінки ринкових тенденцій. Обробляючи дані про ціни та обсяги за

Що таке параболічна SAR?

Що таке параболічна SAR?

Параболічна SAR (Stop and Reverse, з англ. &#34;Зупинка та розворот&#34;) – це інструмент, який широко використовується для технічного аналізу, призначений для визначення напрямку цінових трендів і ви

Що таке графік Хмари Ішимоку

Що таке графік Хмари Ішимоку

Графік Хмари Ішимоку ─ це метод технічного аналізу, який поєднує декілька технічних індикаторів на одному графіку. Він може відображати потенційні зони підтримки і опору, напрямок тренду і забезпечує

Що таке вила Шиффа?

Що таке вила Шиффа?

Вила Шиффа — це поширений інструмент технічного аналізу, похідний від вил Ендрюса, також відомих як стандартні вила. Ендрюс був статистиком і експертом з торгівлі, а Шифф був його учнем. Подібно до ви

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT